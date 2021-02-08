Причиной такого резкого подорожания криптовалюты стала покупка компанией Tesla криптовалюты на 1,5 миллиарда долларов.

Компания Tesla инвестировала 1,5 миллиарда долларов в биткоины и планирует "в ближайшем будущем" начать принимать биткоины как плату за свои продукты - на фоне этих новостей стоимость биткоина превысила 44 тысячи долларов.

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Об инвестициях в биткоины Tesla сообщила в раскрытии информации для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Tesla также отметила, что в ближайшем будущем планирует начать принимать биткоины в качестве формы оплаты за свои продукты.

"В январе 2021 года мы обновили свои правила, касающиеся инвестирования, чтобы обеспечить больше гибкости в дальнейшей диверсификации и максимизации прибыли от средств, которые не нужны нам для поддержания достаточного уровня ликвидности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Tesla в рамках этих правил может инвестировать часть таких средств в цифровые активы, золото, обеспеченные золотом ETF и другие инструменты.

На фоне этих новостей биткоин обновил исторический максимум - стоимость криптовалюта превысила 44 тысячи долларов, свидетельствуют данные портала Coin Desk.

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Автор: УНИАН