Компания почти год живет и работает в условиях полномасштабной войны, из-за чего столкнулась со значительными проблемами в логистике и обеспечении производства.

Украинская промышленная компания "Интерпайп", несмотря на войну, с 1 марта повышает зарплату для всех категорий работников в среднем на 15%.

Согласно пресс-релизу компании, данное повышение будет касаться персонала рабочих специальностей заводов в Днепре, Никополе и Новомосковске. Кроме того, будут повышены оклады линейных руководителей на производстве, а также инженеров, специалистов и руководителей украинского офиса компании.

Генеральный директор "Интерпайпа" Андрей Коротков пояснил, что почти год компания живет и работает в условиях полномасштабной войны, из-за чего столкнулась со значительными проблемами в логистике и обеспечении производства.

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"Однако "Интерпайп" приложил максимум усилий, чтобы перестроить работу. Нам удалось уберечь позиции на экспортных рынках, мы продолжаем работать сейчас. Работаем, несмотря на артиллерийские обстрелы, ракетные удары, лимиты на электроэнергию. При этом с первых дней вторжения компания оказывает всемерную поддержку работникам в рядах ВСУ; помогает армии и медикам, помогает сотрудникам, чье имущество пострадало от обстрелов; в полном объеме платит налоги и обеспечивает производство всем необходимым", - подчеркнул Коротков, которого цитирует пресс-служба.

При этом напоминается, что в последний раз "Интерпайп" повышал зарплату незадолго до полномасштабного вторжения – в октябре 2021 года. В 2021 году зарплата производственного персонала выросла в среднем на 20%. В первые дни войны "Интерпайп" досрочно выплатил зарплату всем работникам, а за год выплачивал ее вовремя, без задержек, и в полном объеме.

"Интерпайп" - украинская промышленная компания, производитель стальных труб и железнодорожной продукции. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира по сети торговых офисов, расположенных на ключевых рынках Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2021 году "Интерпайп" реализовал 602 тыс. тонн трубной продукции и 174 тыс. тонн ж/д продукции. Продажа ж/д продуктов осуществляется под брендом KLW.

В "Интерпайпе" работают 10 тыс. сотрудников. В 2021 году компания перечислила в бюджеты всех уровней около 3 млрд. грн.