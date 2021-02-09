На потребительском рынке в январе цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,4%.

Потребительская инфляция в Украине в январе в годовом выражении - по сравнению с январем 2020 года - составила 6,1%, ускорившись с 5% в декабре.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, инфляция на потребительском рынке в январе по сравнению с декабрем 2020 года составила 1,3%.

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На потребительском рынке в январе цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,4%. Больше всего (на 15,4%) подорожали яйца. На 6,5-1,0% выросли цены на овощи, сахар, подсолнечное масло, мясо птицы, хлеб, говядину, продукты переработки зерновых, сыры. В то же время на 1,3% подешевела свинина.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,0%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,9%.

Одежда и обувь подешевели на 4,0%: обувь - на 4,0%, одежда - на 3,9%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 6,0% произошел в основном из-за повышения тарифов на электроэнергию на 36,6%, канализацию - на 17,3%, водоснабжение - на 10,9 %. Вместе с тем на 4,5% произошло снижение цен на природный газ.

Цены на транспорт выросли на 1,0% в первую очередь за счет подорожания топлива и масел на 2,3%, автомобилей - на 1,0%. В то же время на 1,4% подешевел проезд в железнодорожном пассажирском транспорте.

В сфере связи цены выросли на 1,0%, что связано с повышением тарифов на местную телефонную связь на 10,2%.

Что этому предшествовало

Потребительская инфляция в Украине в декабре 2020 года в годовом выражении - по сравнению с декабрем 2019 года - составила 5%, ускорившись с 4,1% годом ранее.

16 декабря 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о том, что будет с доходами госбюджета-2021.

18 декабря 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в 2021 году планируется рост экономики на 4,6%, а также умеренная инфляция.

21 января 2021 года был обнародован прогноз согласно которому Национальный банк Украины ожидает ускорения инфляции в первом полугодии 2021 года с возвращением в целевой диапазон 5% ± 1 п. п. в первом полугодии 2022 года.

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Автор: Екатерина Жирий