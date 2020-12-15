На повышение инфляции повлияют как рост глобальных цен на продукты питания и энергоресурсы, восстановление экономики, а также повышение минимальной зарплаты.

Эксперты группы ICU прогнозируют инфляцию в Украине в 2021 году на уровне 6%.

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Об этом сообщил глава департамента макроэкономических исследований ICU Сергей Николайчук в ходе онлайн-конференции.

"Где-то в конце первого квартала мы ожидаем, что инфляция приблизится к 6%, верхней границе целевого диапазона", - сказал Николайчук.

Что повлияет на рост цен

По его словам, на повышение инфляции повлияют такие факторы, как рост глобальных цен на продукты питания и энергоресурсы, восстановление экономики с 1-го квартала 2021 года, а также повышение минимальной зарплаты.

"Как и ранее, ожидаем толчок инфляции от повышения минимальной заработной платы, правда, он будет немного меньшим, так как второе повышение отсрочено с июля на декабрь 2021 года", - отметил эксперт.

Что этому предшествовало

Потребительская инфляция в Украине, по данным Госстата, в ноябре 2020 года в годовом выражении - по сравнению с ноябрем 2019 года - составила 3,8%, ускорившись с 2,6% в октябре.

Национальный банк Украины ожидает вхождения инфляции в целевой диапазон 5% +/-1 процентный пункт к концу года и дальнейший рост потребительских цен в последующие месяцы.

Справка УНИАН

Группа ICU – независимая финансовая группа, предоставляющая брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы.

Под ее управлением находятся активы в размере более 500 миллионов долларов США.

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Автор: Екатерина Жирий