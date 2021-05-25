Маск встретился с крупнейшими майнерами в Северной Америке и обсудил, как ускорить реализацию инициатив по устойчивому развитию криптовалюты в мире.

Миллиардер Илон Маск захотел сделать криптовалюту стабильной. На фоне новостей о встрече основателя Tesla с крупнейшими майнерами в Северной Америке курс биткоина снова пошёл вверх.

Генеральный директор компании MicroStrategy Майкл Сейлор рассказал в Twitter, что в рамках встречи стороны обсудили перспективы использования экологически чистых источников энергии для майнинга криптовалют. Решения, которые были приняты в ходе встречи, Маск назвал «потенциально многообещающими».

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Одним из результатов встречи стало согласие майнеров «сформировать Совет по майнингу, чтобы обеспечить более прозрачное энергопотребление и ускорить реализацию инициатив по устойчивому развитию в мире».

Во встрече принимали участие руководители крупных североамериканских майнинговых компаний, в том числе Argo Blockchain, Blockcap, Core Scientific, Galaxy Digital и др. Представители некоторых компаний подтвердили намерение двигаться в направлении обеспечения устойчивости биткоина.

На фоне этих новостей курс биткоина снова пошёл вверх. Криптовалюта сумела отыграть почти всё, что было потеряно несколько дней назад, когда цена одного биткоина опускалась до 34,7 тысячи долларов.

Как менялся курс криптовалюты

В феврале 2020 года на фоне падения мировых фондовых рынков биткоин уверенно рос. 9 февраля цена криптовалюты пересекла отметку в $10 тысяч впервые с октября 2019-го.

Цена криптовалюты 13 марта 2020 года упала на 32% до $3915, что было самым низким показателем с марта 2019 года.

11 мая 2020 года состоялся "халвинг" биткоина (BTC). Основная задача этого механизма, заложенного в протокол работы сети блокчейна более десяти лет назад - контролировать эмиссию криптовалюты и сдерживать ее инфляцию.

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average, Nasdaq и S&P 500 обвалились на 9,5 процента по итогам торгов 12 марта. Это стало рекордным падением с 19 октября 1987 года, известного как "черный понедельник".

По состоянию на 28 июля 2020 года в начала карантина биткоин подорожал в три раза.

По состоянию на 21 октября 2020 года курс биткоина, который обвалился в начале сентября, достиг 12,291 доллар за монету.

22 октября 2020 года стоимость биткоина поднялась до годового максимума.

4 ноября 2020 года, в день президентских выборов в США курс биткоина поднялся выше $14 тысяч.

18 ноября 2020 года стоимость биткоина впервые с декабря 2017 года превысила $18 тысяч.

16 декабря биткоин установил сразу три рекорда.

30 декабря 2020 года курс биткоина поднялся до $29 тысяч.

По состоянию на 8 января 2021 года стоимость биткоина превысила $40 тысяч.

19 февраля 2021 года Илон Маск раскрыл секрет успеха биткоина.

22 февраля 2021 года цена биткоина превысила $58 тысяч.

13 апреля 2021 года биткоин в ходе торгов превысил $62,7 тыс., обновив исторический максимум.

23 апреля 2021 года биткоин обвалился до рекордного минимума.

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Автор: Денис Прядко