Группа BROCARD подвела финансовые и операционные итоги своей деятельности в 2023 году. По информации, опубликованной сегодня на корпоративном сайте, общий оборот группы составил 3,5 млрд грн. Сумма налогов, которую группа уплатила в 2023 году, – 590 млн грн, а за два последних военных года поступления в государственный бюджет составили 1 млрд 263 млн грн.

С начала полномасштабного вторжения в помощь ВСУ было переведено 194 млн грн, 5 млн из которых были направлены фонду "Повернися живим". Еще 334,5 тысячи гривен перечислено в фонд "Я буду твоїм тилом" для проекта #Вониневинні в помощь детям, пострадавшим от войны.

Несмотря на трудности военного времени и сложную ситуацию на рынке, группа продолжает развивать свой бизнес. Благодаря возобновлению работы ряда магазинов и открытию новых, расширению ассортимента продукции, внедрению современных технологий продаж и более эффективному управлению бизнес-процессами команда BROCARD превратила кризис в трансформацию, – говорится в заявлении.

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"Я искренне горжусь нашей командой, которой удалось не только устоять в бесчеловечных условиях войны, сохранить бизнес, но и добиться весомых результатов", – говорит Филипп Бенасен, владелец BROCARD.

К 2022 году сеть BROCARD насчитывала более 90 магазинов в 26 городах Украины. 30 из них были потеряны или закрыты после полномасштабного вторжения россии и оккупации части территории Украины. В 2023 году группа открыла три новых магазина в Луцке, Ивано-Франковске и Виннице. На сегодняшний день сеть насчитывает 66 магазинов в 22 украинских городах. В 2023 году их посетили более 5,5 миллиона потребителей. Общее количество клиентов BROCARD увеличилось за год на 160 тыс. и сегодня составляет более 1,9 миллионов.

В 2023 году ассортимент сети пополнился 93 новыми брендами, 16 из которых – украинские. Всего в сети представлено более 300 мировых премиальных брендов. В BROCARD также собрана самая большая в Украине коллекция авторских ароматов – более 70 нишевых брендов, среди которых особое место занимает украинский бренд 13PERFUMES.

В настоящее время сеть реализует продукцию с пометкой Made in Ukraine от 26 брендов. По словам руководства компании, поддержка украинского продукта и расширение сотрудничества с отечественными производителями – одна из приоритетных задач группы BROCARD на ближайшие годы.

"2023 год, безусловно, был одним из самых сложных в почти 30-летней истории BROCARD, – подчеркивает директор компании Людмила Севрюк. – Лично я считаю, что нашему уникальному коллективу удалось осуществить неосуществимое. В условиях потери части магазинов, вынужденной миграции многих сотрудников, серьезных логистических проблем, постоянных атак со стороны конкурентов мы выстояли: выплатить налоги государству, помочь нашим героическим воинам и при этом обеспечить клиентов тем, что было им необходимо как никогда – положительными эмоциями. На мой взгляд, это самый большой успех, которым мы действительно имеем право гордиться".

К началу 2024 года команда BROCARD насчитывает 1400 работников, которые продолжают получать официальную заработную плату. В 2023 году фонд оплаты труда составил более 370 млн. грн.

Группа BROCARD также провела работу по оптимизации бизнеса в направлении eCommerce. Успешно развивается интернет-магазин brocard.ua, открытый в 2020 году. В декабре 2023 года было запущено удобное мобильное приложение BROCARD.

"Как бизнесмен, который был постоянным партнером и поставщиком BROCARD в течение 20 лет, я прекрасно знаю, как профессионально и прозрачно компания ведет бизнес, насколько серьезно относится к своим обязательствам перед клиентами, сотрудниками и партнерами, как "филигранно" чувствует потребности и тенденции рынка и реагирует на вызовы времени, – отмечает Филипп Бенасен. – Я верю в потенциал бьюти-бизнеса при любых обстоятельствах. Ведь война – это ужасно, но временно, а вот красота – это навсегда".