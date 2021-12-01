Греческий консорциум назвал тендер "непрозрачным и не соответствующим европейской практике".

Греческий консорциум Global Visa Center World (Hellas) удивлен ходом проведения тендера по отбору визового центра для консульств Польши в Украине.

Об этом говорится в сообщении компании в связи с решением Национальная апелляционная палаты Польши от 18 ноября отменить победу греческого участника.

"Ситуация спорная и довольно странная. Национальная апелляционная палата сама вернула Hellas к участию в тендере, аннулировав в августе решение посольства Польши, которое посчитало наше предложение нерыночным и исключило нас из тендера. Теперь посольство Польши выбирает наше предложение, но уже сама палата лишает нас победы на том же основании о низкой стоимости, которое она отвергла первый раз", - напомнили в Hellas.

"Наше ценовое предложение рассчитано на основании успешного и многолетнего опыта выдачи виз в 71 визовом центре в 11 странах. Мы настаиваем, что это реальная цена, за которую мы готовы оказывать услуги. Мы используем современные телекоммуникационные технологии и алгоритм, позволяющий свести до минимума ошибки и время на подачу документов", - подчеркнули в компании.

Hellas отмечает, что ее маркетинговая стратегия заключается в предоставлении первичных услуг по их себестоимости. "Наш заработок заключается в оказании дополнительных услуг для людей, у которых есть возможность платить за них. Этот подход очень демократичный - налогоплательщики Польши экономят, наименее защищенные слои населения не переплачивают за визы, получая их по себестоимости, а богатые платят за дополнительный сервис", - говорится в сообщении.

"Мы не понимаем, почему бюджет Польши решил переплачивать 13 млн евро. Наше предложение позволяло сэкономить 30% от ожидаемой стоимости закупки. Это точно не выгодно польским налогоплательщикам", - считают в греческой фирме.

Греческий консорциум назвал тендер "непрозрачным и не соответствующим европейской практике". "Ход отбора указывает на то, что у посольства уже есть победитель, которому необходимо обеспечить контракт. Угадать кто это не сложно - это единственная фирма без опыта выдачи виз, да к тому же имеющая польскую регистрацию. Мы призываем наших конкурентов - известные международные компаний отказаться от участия в таком тендере и бойкотировать его. Ведь роль массовки, как уже стало понятно, в подобных распределениях заказов может только навредить репутации", - читают в Hellas.

Польское посольство с декабря 2020 года проводит тендер на выбор визового центра. После последнего решения Национальной апелляционной палаты выбор должны сделать между международной компанией VFS Global, оказывающей услуги по обработке документов на визы в Польшу последние 10 лет, и польско-французским консорциумом Personnel Service - TLScontact.

Автор: Иван Бойко