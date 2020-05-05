Минфин одолжил свыше 10 миллиардов гривень

При этом, сегодня Минфин не предлагал инвесторам ценные бумаги, номинированные в долларах и евро.

Министерство финансов Украины на еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 5 мая привлекло в государственный бюджет 10,017 млрд грн.

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Как сообщается на сайте министерства, средства в гривнях получены в результате продажи облигаций сроком обращения 91 день с номинальной доходностью 11,24% годовых.

При этом, сегодня Минфин не предлагал инвесторам ценные бумаги, номинированные в долларах и евро.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля Министерство финансов Украины после нескольких недель перерыва вернулось на внутренний рынок заимствований, возобновив проведение еженедельных аукционов по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и привлекло в государственный бюджет 5,377 млрд грн, а также 53,3 млн долл. и 111,1 млн долл.

Вызванная стремительным распространением коронавируса паника на мировых рынках спровоцировала падение валют развивающихся стран и котировок фондовых бирж.

В результате нерезиденты приостановили покупку долговых бумаг развивающихся стран, к которым относится и Украина.