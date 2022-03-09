Германия неоднократно призывала к осторожности в отношении этого шага во время дипломатических встреч, которые состоялись в последние дни.

Официальный Берлин настаивает на том, чтобы Сбербанк РФ не попал в санкционный список банков, которые будут отключены от международной межбанковской системы SWIFT.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники и полученные документы. Издание пишет, что Германия является главной страной, сопротивляющейся попыткам добавить ПАО "Сбербанк" в список российских финансовых учреждений, отрезанных от SWIFT.

Документы показывают, что Германия неоднократно призывала к осторожности в отношении этого шага во время дипломатических встреч, которые состоялись в последние дни. Канцлер Германии Олаф Шольц также публично призвал к сдержанности в отношении санкций, которые могут повлиять на энергетику ЕС.

Издание отмечает, что такая позиция Германии рискует привести к расколу в ключевом аспекте усилий союзников для наказания Кремля за его войну с Украиной.

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