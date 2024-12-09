Фонд гарантирования вместе с НБУ задним числом начисляет пеню клиентам ликвидированного 'МР Банка'

Кредитный реестр НБУ в ноябре 2024 года начал "выдавать" информацию о просрочках "МР Банка".

Клиентам ликвидированного "МР Банка" начали задним числом начислить пеню. Об этом сообщает председатель правления "Украинской биржи" Артемий Ершов.

Он отметил, что кредитный реестр НБУ в ноябре 2024 года начал "выдавать" информацию о просрочке "МР Банка" (дочерний банк "Сбербанка РФ" в Украине), чья лицензия была отозвана НБУ 25.02.2022.

"Я сам был клиентом банка и пользовался кредитной картой, которая благодаря решению НБУ перестала работать 25.02.2022 года. Как перестало работать и банковское приложение. Из позитива: на тот момент я был должен банку, а не наоборот", - сообщил Ершов.

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Он подчеркнул, что ему непонятно, зачем НБУ забрал у банка лицензию вместо того, чтобы забрать акции украинского банка у сбербанка рф, как это позже было сделано с акциями Сенс-Банка (Альфа-Банк) и ПИН-Банка, где в составе акционеров были санкционные лица.

"По моему мнению, этим решением НБУ "положил" хороший платежеспособный банк и лишил государство возможности получить хороший банковский актив, который государство могло бы продать и получить хорошие деньги. Но сделали как сделали. Думаю, что когда-то на этот вопрос должно ответить тогдашнее руководство НБУ", - подчеркнул Ершов.

По его словам, с 2022 года ликвидатор банка ни разу никоим образом не пытался связаться с ним, чтобы инициировать погашение овердрафта по карте.

"Судя по той информации, которую я увидел в отношении себя в реестре НБУ, информация у ликвидатора банка есть. И возникает вопрос: так почему же он вместо того, чтобы обратиться ко мне по любому из каналов (электронная почта, обычная, телефон/мессенджеры) и сообщив реквизиты для погашения задолженности предложить ее погасить, принял решение, не сделав даже попытки связаться со мной, просто внес в реестр информацию о просрочке, причем задним числом, поскольку информация появилась в ноябре, а просрочки считают с июля? Мой вывод на сегодняшний день: для того, чтобы не заморачиваться работой с заемщиками, ликвидатор банка вносит инфу в кредитный реестр НБУ, чем сознательно создает проблему тем, о ком он внес эту информацию, и ждет, чтобы эти люди сами вышли на него", - подчеркнул он.