Издание также делает выводы, что бывшие владельцы "Укринбанка" пытаются втянуть Верховный Суд в свои махинации и отменить судебное решение, принятое в пользу общества.

19 июля 2023 года Большая Палата Верховного Суда рассмотрит дело по иску ПАО "Украинская инновационная компания" ("Укринком") к ГП "Ивано-Франковский облавтодор", где финкомпания в судебном порядке пытается признать себя правопреемником "Укринбанка".

Для Фонда гарантирования вкладов этот иск-риск потерять контроль над активами "Укринбанка", который находится в состоянии ликвидации с 2016 года и за который государство уже выплатило по долгам вкладчиков 1,8 млрд гривень.

Об этом пишет "Телеграф.Бизнес".

Видео дня

Как отмечает издание, в 2019 году Большая Палата Верховного суда уже принимала решение в споре между "Укринком" и бывшим клиентом "Укринбанка" - ПАО "Первомайский молочноконсервный комбинат".

Финансовая компания, называя себя правопреемником банка, пыталась в судебном порядке взыскать с Первомайского МКК права требования по кредитам, которые комбинат брал в "Укринбанке".

10 декабря 2019 года Большая палата Верховного Суда приняла решение № 925/698/16, которым отказала "Укринкому" в удовлетворении его требований и признала правопреемство финансовой компании незаконным.

Тогда Верховный суд пришел к выводам, что "...сделка между ПАО "Украинский инновационный банк"и ПАО "Украинская инновационная компания" по передаче прав и обязанностей банка не состоялась, как и не состоялось правопреемства. Организационные изменения банка не соответствуют требованиям банковского законодательства, поскольку ПАО "Украинский инновационный банк" не было прекращено или изменено в установленном законом порядке на ПАО "Украинская инновационная компания", а затем ПАО "Украинская инновационная компания" не приобрело прав банка (п. 226, п. 229 постановления)".

Также Верховный суд четко отметил, что банковское законодательство не предусматривает правопреемства в случае ликвидации банка.

Сегодня же из-за наличия "различной судебной практики" финкомпания просит Верховный суд "уточнить выводы Большой Палаты Верховного Суда" по решению по делу N925/698/16" от 2019 года, пересмотрев его.

Как отмечает "Телеграф. Бизнес", для государства тут сразу несколько рисков.

"Если Фонд гарантирования вкладов и в дальнейшем продолжит такую вялую политику по отношению "Укринкома" и его судебных исков, есть вполне реальный риск того, что государство в лице ФГВФЛ потеряет контроль над активами "Укринбанка". И фактически подарит бывшим акционерам банка, а ныне владельцам финкомпании, 1,8 млрд грн, которые Фонд уже потратил на выплаты вкладчикам. В то время как бывшие акционеры банка фактически рейдерским способом ведут охоту на активы "Укринбанка", НБУ, как регулятор то ли не отслеживает, то ли делает вид, что эти процессы его не касаются", - говорится в статье.

Издание также делает выводы, что бывшие владельцы "Укринбанка" пытаются втянуть Верховный Суд в свои махинации и отменить судебное решение, принятое в пользу общества.

"На фоне скандала с уже бывшим главой Всеволодом Князевым, это может еще больше подорвать авторитет судебной ветви власти. А также снова реанимировать правовой хаос в вопросе обжалования решений о неплатежеспособности банков. Это решение может стать знаковым для нового председателя Верховного суда Станислава Кравченко и коллегии судей во главе с Игорем Ткачем, который имеет большую экспертизу по делам, касающимся банковского сектора", - говорится в статье.

Заседание Большой палаты Верховного суда по спору "Укринкома" с "Ивано-Франковским облавтодором" по делу N909/578/17 состоится 19 июля.