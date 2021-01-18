Китайская экономика в прошлом году неожиданно выросла на 2,3%.

В 2020 году валовой внутренний продукт (ВВП) материкового Китая вырос на 2,3% на фоне восстановления страны после пандемии COVID-19. Этот показатель является самым низким за 40 лет.

Читайте такжеВсемирный банк спрогнозировал рост мировой экономики в этом годуОб этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на Национальное бюро статистики.

"После того, как Компартия Китая в марте прошлого года объявила о победе над вирусом и разрешила работу фабрик, магазинов и предприятий, экономика начала стабильно восстанавливаться", - говорится в сообщении.

В частности, ВВП в четвертом квартале вырос на 6,5 процента. Аналитики же ожидают, что в этом году экономический рост КНР восстановится до 8,4 процента.

Напомним, что в начале прошлого года на фоне вспышки COVID-19 китайское правительство ввело беспрецедентный локдаун, в связи с которым в первом квартале ВВП упал на 6,8%. Это был худший показатель экономики Китая с середины 1960-х годов. В то же время китайская экономика первой из крупных мировых начала вновь расти с начала пандемии коронавируса.

Что этому предшествовало

В Китае шесть дней подряд фиксируют более сотни активных заражений коронавирусом.

Для предотвращения дальнейшего распространения болезни, китайское правительство изолировал более 28 миллионов человек.

Кроме того, муниципалитет китайской столицы Пекина на семь дней продлил карантин для медицинского наблюдения, который до сих пор длился 21 день.

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Автор: УНИАН