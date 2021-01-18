В 2020 году валовой внутренний продукт (ВВП) материкового Китая вырос на 2,3% на фоне восстановления страны после пандемии COVID-19. Этот показатель является самым низким за 40 лет.
Читайте такжеВсемирный банк спрогнозировал рост мировой экономики в этом годуОб этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на Национальное бюро статистики.
"После того, как Компартия Китая в марте прошлого года объявила о победе над вирусом и разрешила работу фабрик, магазинов и предприятий, экономика начала стабильно восстанавливаться", - говорится в сообщении.
В частности, ВВП в четвертом квартале вырос на 6,5 процента. Аналитики же ожидают, что в этом году экономический рост КНР восстановится до 8,4 процента.
Напомним, что в начале прошлого года на фоне вспышки COVID-19 китайское правительство ввело беспрецедентный локдаун, в связи с которым в первом квартале ВВП упал на 6,8%. Это был худший показатель экономики Китая с середины 1960-х годов. В то же время китайская экономика первой из крупных мировых начала вновь расти с начала пандемии коронавируса.
Что этому предшествовало
- В Китае шесть дней подряд фиксируют более сотни активных заражений коронавирусом.
- Для предотвращения дальнейшего распространения болезни, китайское правительство изолировал более 28 миллионов человек.
- Кроме того, муниципалитет китайской столицы Пекина на семь дней продлил карантин для медицинского наблюдения, который до сих пор длился 21 день.
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