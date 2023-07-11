Речь идет о дочерних структурах "Проминвестбанка"и "МР Банка".

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) уже год как в условиях полномасштабного вторжения возобновил продажу активов ликвидируемых банков и за это время сумма успешных аукционов в государственной электронной торговой системе "Прозорро.Продажи" составила около 4 млрд грн.

Как сообщила пресс-служба, из них 3,2 млрд грн - или более 80% от суммы - от продажи активов "Проминвестбанка" и "МР Банка", дочерних структур российских банков, которые были выведены с рынка на второй день полномасштабного вторжения РФ.

"Такие результаты, на самом деле, легко объяснить. Ключевая причина - качество активов. На балансе этих двух банков, ввиду того, что они были выведены с рынка не по причинам неплатежеспособности, осталось немало ликвидных объектов недвижимости, на которые мы фиксируем высокий спрос. У нас есть абсолютно рекордные аукционы, во время которых цена продажи уже на первых торгах выросла на 160% и более, а участники торгов упорно соревновались за победу", - пояснил директор департамента консолидированной продажи активов ФГВФЛ Александр Кульчицкий.

По его словам, такие лоты - это, скорее, исключения, ведь 95% активов банков - это кредиты. И если до этого фонд в основном выставлял на продажу именно физическое имущество банков, то сейчас предлагает рынку большее предложение по продаже прав требования по кредитам.

Председатель наблюдательного совета "Прозорро.Продажи" Илья Михайлов отметил, что сегодня в обществе есть очень высокий запрос на эффективную продажу разного рода активов, связанных со страной-агрессором, в том числе активов российских госбанков.

"Государственная электронная торговая система "Прозорро.Продажи" помогает обеспечить реализацию таких активов прозрачным и открытым способом. ФГВ начал продажу таких активов через онлайн-аукционы в конце июля 2022 года. И чуть меньше чем за год - 264 успешных онлайн-аукциона, на которые в среднем приходит соревноваться более чем 3 участника. А цена благодаря конкуренции растет на 30%", - сказал Михайлов.

Среди успешных онлайн-аукционов в системе Фонд отметил, в частности, здание банка в центре Ивано-Франковска, которое было продано по цене, более чем вдвое выше стартовой - 70 млн грн.

Также среди успешных аукционов - загородный комплекс в Конча-Заспе, цена которого во время торгов выросла со 187,6 млн грн до 311,1 млн грн, и десятиэтажное офисное здание в центре Запорожья, когда рост цены составил 40% (с 29,9 млн грн до 41,3 млн грн).

НБУ постановил аннулировать лицензии банков, принадлежащих РФ в Украине

Как сообщал УНИАН, 25 февраля 2022 года Национальный банк принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банки, находящиеся под контролем Российской Федерации. К таким финучреждениям относились "Международный резервный банк", который на 100% принадлежал "Сбербанку России", и "Проминвестбанк", который на 99,77% принадлежал государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ".

В мае 2023 года официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что ЕС сможет рассматривать вопрос снятия санкций с российских банков только после прекращения войны в Украине.

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