Средства будут направлены на разработку и внедрение вакцины от коронавируса.

Совет ЕС утвердил решение добавить 6,2 миллиарда евро в бюджет блока на 2020 год для устранения последствий кризиса вызванного пандемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда".

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Как отмечает издание, будут увеличены выплаты по инструменту экстренной поддержки (ESI) на 1,09 миллиарда евро.

Куда пойдут деньги

Средства будут направлены на разработку и внедрение вакцины от коронавируса. Европейская комиссия будет использовать эти деньги в качестве предоплаты для предварительного заказа доз вакцины.

Также увеличиваются выплаты на 5,1 млрд евро по инвестиционной инициативе Corona Response Investment Initiative (CRII) и Corona Response Investment Initiative Plus (CRII +).

Деньги будут использованы для покрытия дополнительных нужд, связанных с пандемией, до конца года.

Когда поправки вступят в силу

Ожидается, что на пленарном заседании 14-17 сентября 2020 года Европейский парламент согласует свою позицию по проекту внесения поправок в бюджетное предложение. Как только будет достигнуто соглашение, проект поправок к бюджету вступит в силу.

Хронология событий

Ранее Европейская комиссия прогнозировала, что экономика ЕС сократится на 8,3% в течение этого года в связи с пандемией.

21 июля 2020 года лидеры ЕС достигли договоренности относительно фонда восстановления экономики после пандемии объемом 750 миллиардов евро и следующего долгосрочного бюджету ЕС объемом более 1 триллиона евро.

В тот же день, 21 июля 2020 года, Европейские лидеры согласовали План семилетнего бюджета ЕС.

Фонд восстановления ЕС, который будет состоять из 390 миллиардов евро в виде грантов и 360 миллиардов евро в виде кредитов, будет присоединен к новому семилетнему бюджету в размере 1,074 триллиона евро. Таким образом общий финансовый пакет помощи составит 1,82 триллиона евро.

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Автор: УНИАН