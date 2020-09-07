Опрошенные изданием эксперты отмечают, что государства в дальнейшем должны продолжить политику фискальной поддержки бизнеса для предотвращения полного коллапса экономики.

Мировая экономика может потерять около 35 триллионов долларов до 2025 года в связи с пандемией коронавируса и ее негативным экономическим влиянием.

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Об этом сообщило американское издание Bloomberg со ссылкой на слова профессора Австралийского национального университета Уорвика Маккибина.

Эксперт подчеркнул, что даже появление вакцины в достаточном для всего мира количестве не сможет быстро нормализовать ситуацию в мировой экономике.

Другие опрошенные Bloomberg эксперты подчеркнули, что государства в дальнейшем должны продолжить политику фискальной поддержки бизнеса для предотвращения полного коллапса экономики.

Что этому предшествовало

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 прогнозирует падение мирового ВВП в 2020 году на 4,6% по сравнению с предыдущим годом, что хуже апрельского прогноза агентства на 2,7 процентных пункта.

Согласно прогнозу Всемирного банка, мировая экономика в 2020 году сократится на 5,2%, что является рекордным показателем со времен Второй мировой войны.

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Автор: Павел Степанец