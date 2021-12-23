Вполне возможным вариантом развития событий финансисты называют колебания гривни в 10-20 копеек.

Оснований для девальвации гривни сейчас нет, поэтому если Национальный банк будет допускать и искусственно ее провоцировать, его руководству следует уйти в отставку.

Об этом заявил экономист Андрей Новак, пишет "Украина 24".

"Если сейчас НБУ в условиях, когда абсолютно нет оснований для девальвации гривни - ни финансовых, ни общеэкономических, - будет допускать девальвацию гривни, искусственно ее провоцировать, считаю, что руководство НБУ должно уходить в отставку. Сводный платежный баланс плюсовой, золотовалютные резервы рекордные. Какие основания? Экспорт украинский вырос на 27% в этом году, при том, что импорт почти не растет", - сказал Новак.

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Финансист Тарас Козак назвал вполне возможным вариантом развития событий колебания гривни в 10-20 копеек.

"Я думаю, что это не девальвация... Если не будет действительно усиления истерии вокруг российской агрессии, потому что фундаментальные факторы достаточно неплохие. Дефицит бюджета значительно меньше запланированного... Поэтому фундаментальных причин нет. Но мы видели фактически рост доллара по курсу 26,1 до 27,2 просто на тех же эмоциях, переживаниях граждан", - отметил Козак.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты прогнозировали, что угроза военного конфликта изменит курс доллара в декабре до 27,8-28,3 грн/долл.

Национальный банк Украины на пятницу, 24 декабря, установил официальный курс гривны к доллару на уровне 27,27 грн / долл., то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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