Экс-посол Японии в Украине (октябрь 2021 - октябрь 2024) Мацуда Кунинори вошел в Консультативный совет ДТЭК, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на СЕО компании Максима Тимченко.

"Рад приветствовать нового члена совета Кунинори Мацуду, посла Японии в Украине до прошлого года, который будет поддерживать наши усилия по привлечению сообщества инвесторов Японии при развитии новой энергетической системы Украины", - прокомментировал Тимченко.

Тимченко также сообщил о недавнем заседании совета, на котором его члены обсудили, в частности, важные вопросы евроинтеграции Украины и развития энергосектора страны.

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"Большое спасибо совещательному совету ДТЭК за их мнение на этой неделе, поскольку они помогают нам ориентироваться во все более сложном мире. Заседание совета - это бесценный шанс увидеть более широкую картину", - отметил СЕО ДТЭК.

По его словам, бывший министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, который был главным переговорщиком ЕС по Соглашению об ассоциации с 2010 по 2012 год, высказался за углубление взаимодействия с Евросоюзом.

Тимченко также указал, что бывший генеральный директор Всемирной торговой организации Паскаль Лами рассказал о влиянии напряженности в глобальной торговле, а председатель Форума энергетического перехода Мириам Мейс - об усилении энергетической связи между Украиной и остальной Европой.

Кроме того, шведско-американский экономист и дипломат Андерс Аслунд остановился на теме макроэкономического фона войны и пути к мощному восстановлению, а Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Великобритании с 2017 по 2022 год Рафаэле Тромбетта - на планах Конференции по восстановлению Украины URC2025 в Риме в июле этого года.

В то же время, как отметил Тимченко, бывший глобальный управляющий партнер Ernst&Young Виктория Кокрейн поддержала направление компании на еще большее стимулирование управления компании, ее прозрачности и антикоррупционной программы.

"ДТЭК в этом году отмечает свое 20-летие, эти перспективы помогают нам переосмыслить будущее энергетики для Украины и в целом на континенте", - резюмировал СЕО.