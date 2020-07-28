Украинская экономика в крутом пике, эксперты отмечают необходимость реформ в налоговой системе

Украинская экономика оказалась не готовой к изменениям конъюнктуры мировых рынков на фоне распространения коронавируса

Доцент Университета государственной фискальной службы Украины Андрей Гмирин прокомментировал темпы падения отечественной экономики за 5 месяцев 2020 года, сравнил их с показателями других стран и предложил собственные рекомендации выхода из системного кризиса.

Своими мыслями эксперт поделился с читателями его авторского блога на #Лига_Бизнес_информ.

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Автор программы реформирования налоговой системы «От нестабильности к гармонии» отмечает, что регресс украинской экономики происходит быстрее, чем прогнозировали в правительстве. А ее восстановление по срокам и темпам будет значительно уступать оживлению деловой активности и росту производства в Европе, США и Азии.

Данные Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства свидетельствуют: в январе-мае 2020 года объем отечественного ВВП сократился на 5,9%, а сводный индекс производства товаров и услуг снизился на 7,1%. На темпах экономического падения сказались, прежде всего, мировой экономический кризис, пандемия COVID-19 и внутренние факторы. Украинская экономика оказалась не готовой к изменениям конъюнктуры мировых рынков на фоне распространения коронавируса. Эксперт напоминает, что в начале лета Кабмин предусматривал падение отечественной экономики к концу 2020 года на уровне 4-8%. Обновленный макропрогноз МВФ на текущий год предусматривает для Украины падение ВВП на 8,2%.

Ослабление карантина и введение Верховной Радой и Кабмином налоговых льгот несколько замедлили темпы рецессии, констатирует аналитик. Так, за январь-май сокращение производства составило -7,1% по сравнению с -8,7% за четыре месяца с начала года, а в торговле - до -1,1% по сравнению с -1,8% в январе-апреле. Некоторые отрасли дают даже прирост: например, химическая (+ 9,3%) и фармацевтическая (+ 6,7%) промышленности.

Андрей Гмирин говорит, что на состоянии экономик ведущих стран мира пандемия и строгий карантин сказались еще хуже. Если ВВП Украины с начала года сократилось на 1,3%, то в США этот показатель составил -5%, в Германии -2,3%, а в Китае -6,8%. В то же время в странах, где ограничения не длились долго и не были такими жесткими (Румыния, Польша, Беларусь, Россия), экономики не падают, а развиваются - пусть и в пределах + 0,3-1%.

В отличие от остального мира экономика Украины будет восстанавливаться после кризиса довольно медленно, отмечает ученый. Согласно прогнозу МВФ в 2021 году показатель ВВП может вырасти лишь на 1,1%. Зато экономикам Европы и Центральной Азии мировые аналитики прогнозируют в следующем году более скорое выздоровление - до 3,6% прироста ВВП. Однако, считает аналитик, в Украине все будет зависеть от ряда факторов, в частности, объемов производства и экспорта сельхозпродукции, ситуации с пандемией.

Андрей Гмирин убежден, Украина могла бы рассчитывать на гораздо большие успехи в своем экономическом восстановлении, если бы преодолела внутренние системные проблемы, прежде всего, в налоговой сфере.

«Мои трехлетние научные исследования налоговой системы Украины подтверждают, что без срочного решения этих проблем нам будет очень сложно поднять экономику и дать ей толчок к быстрому росту. Я давно подчеркиваю, что действующая налоговая система тормозит экономическое развитие Украины. Мы с коллегами-экспертами осенью прошлого года представили и передали в парламент комплексную программу «От нестабильности в гармонии», где описали пошаговые изменения по упорядочиванию этой системы. В феврале нашу программу рассмотрела парламентская рабочая группа. И сейчас, во время кризиса, реформы по реорганизации налоговых и таможенных органов приобретают еще большую актуальность», - говорит Гмирин.

Эксперт предлагает реформировать систему налоговых органов, установить прозрачное электронное администрирование бизнеса, провести амнистию капиталов, ввести налог на выведенный капитал, стимулировать безналичные расчеты.

«Напомню, сегодня в Украине сферой финансов и контролем за соблюдением налогового законодательства занимаются 5 органов, которые фактически дублируют друг друга. Это Государственная налоговая служба, Государственная фискальная служба (в составе которого действует налоговая милиция), Государственная таможенная служба, Государственная аудиторская служба и Государственная служба финансового мониторинга. Мы с коллегами давно предлагаем создать на базе этих служб единый орган с общей информационно-аналитической системой. Это будет способствовать росту показателей наполнения госбюджета, сократятся бесконечные проверки бизнеса различными органами, появится возможность выявления (без участия человека) потенциально рискованных транзакций, можно будет оптимизировать государственные расходы на работу контролирующих структур. Но главное, это положительно скажется на бизнес-активности и оживит экономические процессы», - отмечает доцент Андрей Гмирин.

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