Financial Times: Восточная Европа легче переживет новый экономический кризис, чем Запад

Новые прогнозы свидетельствуют, что больше всего от кризиса, вызванного пандемией коронавируса, пострадает европейский юг.

Пандемия коронавируса причинила большую экономическую боль всей Европе. Но страны центрального и восточного региона могут пострадать меньше, чем их западные соседи, согласно прогнозам Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Посткоммунистические страны, которые присоединились к Евросоюзу в 2004 и 2007 годах, могут даже получить выгоду от изменений в сетях поставок после пандемии. ЕБРР ожидает, что экономики Центральной Европы и Балтии по итогам года сократятся на 4,3%, пишет Financial Times. Но потом в следующем году их рост будет составлять 4,5%. Ранее банк прогнозировал, что экономика региона по итогам 2020 года увеличится на 3,2%. Поэтому изменение в прогнозе все равно означает, что следует готовиться к жестокому сокращению в краткосрочной перспективе.

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Financial Times замечает, что цифры ЕБРР более оптимистичны, чем весенние прогнозы Еврокомиссии, опубликованные в начале месяца. Но оба документа говорят о том, что экономический ущерб будет менее тяжелым на востоке, чем на юге, где пандемия COVID-19 отняла больше жизней и заставила страны на дольше закрыться на карантин.

Южные и восточные страны-участницы ЕС ранее в этом году образовали союз, чтобы получить вместе больше финансирования из семилетнего бюджета союза. Но теперь Испания и Италия, которые пострадали больше, захотят большую "часть пирога". Поэтому сможет ли восток и юг сохранить свой союз, теперь под сомнением. Брюссель готовит планы для фонда восстановление, который потенциально может составить сотни миллиардов евро. Еврокомиссия проведет встречу сегодня, чтобы обсудить последние предложения в этом направлении. Глава ведомства Урсула фон дер Ляйен сказала, что новый фонд будет сосредоточен на регионах, которые больше всего пострадали и "где потребность в гибкости высочайшая".

Страны Центральной Европы достаточно успешно сдержали коронавирус. Они вовремя обратили внимание на то, что происходит в Италии. Поэтому быстро ввели жесткий карантин. Меньше населения и меньшее количество международных сообщений стали преимуществом во время пандемии. Поэтому страны регионы одними из первых ослабили экономические ограничения.

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Главный экономист ЕБРР Беата Яворчик указала и на другие преимущества Центральной и Восточной Европы. Меньший государственный долг региона дал фискальное пространство для поддержки экономики и работников. Польша выделила 6,5% от своего ВВП на пакет стимуляции. Также в странах региона меньшее количество людей работают по временным контрактам или самозаняты, чем, например, в Италии. Вынужденный переход на цифровые технологии в разгар кризиса может помочь Восточной Европе догнать технологическое развитие Запада.

С восстановлением экономики страны региона могут также получить выгоду от того, что европейский бизнес будет пытаться сделать свои цепи поставок более гибкими и менее зависимыми от Китая. У них уже есть сравнительные преимущества и высокие экспортные объемы в секторах, где Китай до этого времени был главным мировым поставщиком. В частности, речь идет о сферах автомобилестроения, машиностроения, фармакологии и медицинского обеспечения. Яворчик считает, что вероятность того, что ЕС в один день может обложить специальным налогом на углерод товары из стран, которые не хотят сокращать выбросы CO2, может ускорить эти изменения.