ЕБРР находится в процессе закрытия своих представительств в Москве и Минске.

Совет управляющих Европейского банка реконструкции и развития проголосовал за приостановление финансирования всех проектов в РФ и Беларуси.

Об этом сообщается на официальном сайте ЕБРР.

"Доступ Российской Федерации и Беларуси к ресурсам банка официально и немедленно останавливается. Это означает, что ни в одной из стран не может быть проектов с финансовым участием банка или деятельности в рамках технического сотрудничества. Кроме того, ЕБРР оставляет за собой право на остановку или полное прекращение. выборки средств по существующим проектам", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что ЕБРР находится в процессе закрытия своих представительств в Москве и Минске.

"Печально, что мы вынуждены делать подобные шаги после стольких лет сотрудничества с обеими странами. Однако война с Украиной, развязанная Россией, не оставила нам другого выбора, кроме осуждения этих действий, и не только на словах. Подобная реакция также необходима, чтобы обе страны четко понимали, что они взорвали ценности, важные как для нашего института, так и для всего международного сообщества", - цитирует пресс-служба президента ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

"Доступ Российской Федерации и Беларуси к ресурсам банка официально и немедленно останавливается. Это означает, что ни в одной из стран не может быть проектов с финансовым участием банка или деятельности в рамках технического сотрудничества. Кроме того, ЕБРР оставляет за собой право на остановку или полное прекращение. выборки средств по существующим проектам", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что ЕБРР находится в процессе закрытия своих представительств в Москве и Минске.

"Печально, что мы вынуждены делать подобные шаги после стольких лет сотрудничества с обеими странами. Однако война с Украиной, развязанная Россией, не оставила нам другого выбора, кроме осуждения этих действий, и не только на словах. Подобная реакция также необходима, чтобы обе страны четко понимали, что они взорвали ценности, важные как для нашего института, так и для всего международного сообщества", - цитирует пресс-служба президента ЕБРР Одиль Рено-Бассо.