Министерство планирует сократить дефицит госбюджета до 4% ВВП в 2022 году и до 3,5% ВВП в 2023 году.

Министерство финансов планирует сократить дефицит государственного бюджета Украины до 4% валового внутреннего продукта в 2022 году и до 3,5% ВВП в 2023 году.

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Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил министр финансов Сергей Марченко, комментируя дефицит государственного бюджета на 2021 год, который составляет 270 миллиардов гривень или 6% ВВП.

"Этот бюджет является реалистичным, он не является «надутым» ни с точки зрения доходов, ни с точки зрения расходной части. Этот бюджет сбалансированный. В 2022 году дефицит уже будет 4%, а в 2023-м – 3,5%", - сказал он.

Что этому предшествовало

14 сентября правительство утвердило проект госбюджета на следующий год, который предусматривает дефицит в размере 6% ВВП.

Доходы госбюджета-2021 предусматриваются в размере 1 триллион 71,1 миллиарда гривень, а расходы – 1 триллион 350 миллиардов гривень. При этом дефицит бюджета предусматривается на уровне 270 миллиардов гривень.

15 сентября проект бюджета был зарегистрирован в Раде, а 18 сентября парламент принял документ в работу.

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Автор: Дмитрий Шварц