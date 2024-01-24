Глава ДТЭК подчеркнул, что во время войны компания инвестировала огромные средства в сети, электростанции, добычу угля, нафтогаз.

С начала полномасштабной войны группа ДТЭК Рината Ахметова инвестировала в экономику Украины 1 млрд долларов.

Об этом в интервью информационному агентству "Интерфакс-Украина" с международного экономического форума (WEF) в Давосе заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

"Общий объем инвестиций по группе ДТЭК, без учета проекта Тилигульской ВЭС (EUR 200 млн), в прошлом году был примерно $550 млн, а в целом с начала полномасштабной войны – $1 млрд", – сказал Тимченко.

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Глава ДТЭК подчеркнул, что во время войны компания инвестировала огромные средства в сети, электростанции, добычу угля, нафтогаз.

"Вероятно, что не так много украинских компаний, которые за время полномасштабной войны инвестировали такие большие средства в экономику страны", - добавил он.

Напомним, ранее на конференции COP28 ДТЭК и ведущий в мире производитель ветротурбин компания Vestas подписали меморандум, предусматривающий завершение строительства крупнейшей в Восточной Европе ветровой электростанции – Тилигульской ВЭС в Николаевской области. Общий объем инвестиций в проект превышают 650 млн евро, а установленная мощность станции составит 500 МВт.