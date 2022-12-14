Компания ДТЭК Энерго оплатит $20 млн за выкуп евробондов в рамках выполнения международных обязательств перед инвесторами.

Об этом говорится в биржевом сообщении компании в среду.

О намерениях выкупить евробонды в компании объявили в конце ноября.

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Выкуп позволит снизить долговую нагрузку на компанию и направить больше средств, сэкономленных от обслуживания международного долга, на восстановление ТЭС после российских ракетных ударов.

В компании отмечали, что, несмотря на войну, с начала года инвестиции в угольные и энергетические предприятия составили свыше 3 млрд грн. За девять месяцев 2022 года ДТЭК Энерго также оплатила 9,5 млрд грн налогов – на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.