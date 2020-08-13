Глава Минфина похвастался успехами "доступных кредитов" для бизнеса

С февраля по июль 75% всех кредитов для малого и среднего бизнеса были выданы в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

С начала действия программы "Доступные кредиты 5-7-9%" в феврале 2020 года по июль 2020 года 75% всех кредитов, которые были получены малыми и средними предприятиями (МСП) с годовым доходом до 2 миллионов евро, были выданы в рамках этой программы.

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Об этом сообщила пресс-служба Минфина со ссылкой на заявление министра финансов Сергея Марченко.

"Я вам скажу вот какую статистику: 75% кредитов, которые были выданы банками для микро и малых предпринимателей за последнее время, были выданы по программе "Доступные кредиты 5-7-9%", - цитирует пресс-служба Марченко.

Согласно сообщению, по данным Фонда развития предпринимательства, каждый 5-й предприниматель, который отвечает базовым критериям программы и обратился в банк с пакетом документов, получает положительное решение по программе. Отказы же получают предприниматели, которые не могут доказать банку свою платежеспособность, имеют отрицательную кредитную историю, бизнес которых уже обременен кредитами несоизмеримо результатам его операционной деятельности.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 10 августа уполномоченные банки в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уже выдали 1991 кредит на общую сумму 4,227 миллиарда гривень.

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