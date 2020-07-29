Доллар может утратить статус резервной мировой валюты - прогноз

По мнению экспертов, рост цены на золото отражает растущее беспокойство в отношении мировой экономики...

В обозримом будущем доллар США может лишиться статуса мировой резервной валюты.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Goldman Sachs Group.

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Основные риски

По мнению стратегов Goldman, доллар сталкивается с несколькими рисками, а именно: курс Федерального резерва США может сместиться в сторону "инфляционного уклона", рост политической неопределенности и растущие опасения, связанные с очередным всплеском коронавирусной инфекции в стране.

Накопление задолженности в результате пандемии может привести к эскалации страхов.

Рост цены на золото

Как пишет издание, рост цены на золото отражает растущее беспокойство в отношении мировой экономики. Банк повысил свой 12-месячный прогноз цен на золото с 2 тыс долларов до 2,3 тыс долларов за унцию.

Ускорение инфляции

Падение американской валюты происходит на фоне возобновившихся прогнозов обесценения доллара после исторической сделки стран Европейского союза, одобривших пакет мер для спасения экономики от коронавируса, что подстегнуло рост евро и приведет к первому в истории выпуску совместного долга.

Для Goldman Sachs растущий уровень долга в США, который сейчас превышает 80% валового внутреннего продукта страны, и в других странах повышает риск того, что центральные банки и правительства могут допустить ускорение инфляции.

"В результате раздутые балансы центробанков и огромное предложение денег создают большую вероятность того, что когда-нибудь в будущем, после нормализации экономической активности, у центральных банков и правительств появится соблазн для повышения инфляции с целью облегчения накопленного долгового бремени", - говорят аналитики Goldman.

Хронология событий

По состоянию на май 2020 года запасы золота в центральных банках мира составляют 34 859,33 тонны, в странах еврозоны накоплено 10 776,1 тонны, что составляет 58,7% золотовалютных резервов еврозоны, говорится в статистических данных Международного валютного фонда.

Национальный банк Украины на 22 июля установил цену для золота на уровне – 50 тысяч 881 гривня 47 копеек за тройскую унцию, для серебра – 580 гривень 33 копейки.

Цена золота на мировых рынках по состоянию на утро 22 июля достигла показателя 1 тысяча 860 долларов за тройскую унцию, что было рекордным показателям с сентября 2011 года. Цена серебра на мировых рынках по состоянию на утро 22 июля подскочила до 22,75 долл. за унцию, что является рекордом с сентября 2013 года.

28 июля цены на золото подскочили до исторического максимума за последние 9 лет. Цена на золото составила $1974,7 за унцию.

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