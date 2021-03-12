В Украине сократились депозиты в гривне, но выросли в долларах / фото УНИАН

Объем гривневых депозитов в украинских банках за февраль вырос на 1,2% – до 832,8 миллиарда гривень, валютных (в долларовом эквиваленте) – снизился на 1,2%, до 17,63 миллиарда гривень.

Читайте такжеУкраинские банки опустили ставки по гривневым вкладамОб этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно приведенным данным, остатки по гривневым кредитам выросли за февраль на 0,5% - до 604,7 миллиарда гривень.

Остатки по валютным кредитам за этот период сократились на 1,5% - до 12,178 миллиарда гривень.

Что этому предшествовало

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Автор: Екатерина Жирий