Депозиты в украинских банках за февраль выросли на 1,2% в гривне и снизились на 1,2% в валюте.

Объем гривневых депозитов в украинских банках за февраль вырос на 1,2% – до 832,8 миллиарда гривень, валютных (в долларовом эквиваленте) – снизился на 1,2%, до 17,63 миллиарда гривень.

Читайте такжеУкраинские банки опустили ставки по гривневым вкладамОб этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно приведенным данным, остатки по гривневым кредитам выросли за февраль на 0,5% - до 604,7 миллиарда гривень.

Остатки по валютным кредитам за этот период сократились на 1,5% - до 12,178 миллиарда гривень.

Что этому предшествовало

Объем гривневых депозитов в украинских банках за 2020 год вырос на 30,7% – до 838 миллиарда гривень, валютных – на 20,4%, до 17,46 миллиарда долларов.

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Автор: Екатерина Жирий