Сколько денег украинцы держат на депозитах: свежие данные

При этом гривневые средства несколько недель превышают уровень, наблюдавшийся до начала оттока.

За неделю, окончившуюся 15 мая, гривневые средства населения в целом уменьшились на 1% после роста на 3,3% за предыдущую неделю.

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Об этом сообщается в еженедельном обзоре банков, опубликованном на сайте Национального банка Украины.

В обзоре отмечается уменьшение в течение отчетной недели срочных гривневых депозитов на 0,1%, а также рост валютных средств на 0,1% в долларовом эквиваленте. Темпы сокращения срочных валютных депозитов продолжают замедляться.

Сообщается, что объемы срочных гривневых депозитов и валютных средств населения находятся на практически неизменном уровне с конца апреля. Гривневые средства населения несколько недель превышают уровень, наблюдавшийся до начала оттока. Темпы оттока валютных средств умеренные по сравнению с кризисами 2008 и 2014 годов.

"С начала мая стоимость новых срочных гривневых вкладов продолжала снижаться, что заметно по краткосрочным депозитам. Ставки по валютным вкладам с начала месяца практически не изменились", - сообщается в обзоре.

Также в НБУ отметили, что более 93% банкоматов и 84% отделений банков работают в штатном режиме.

Как сообщал УНИАН, прибыль банковского сектора в первом квартале 2020 года выросла на 23,8% по сравнению с соответствующим кварталом прошлого года и составила 16 миллиардов гривень.