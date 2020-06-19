Министр финансов заявил о поставленной задаче выполнить бюджет по доходам

В мае общий фонд государственного бюджета по доходам выполнен, ожидается выполнение по доходам также и в июне.

Министерство финансов получило задачу до конца года выполнить плановые показатели по поступлениям в доходную часть государственного бюджета, сообщил министр финансов Сергей Марченко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

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"В мае общий фонд государственного бюджета по доходам выполнен. Ожидается выполнение по доходам также и в июне. Хочу сказать, что поставлена задача до конца года, чтобы план по доходам был выполнен", - сказал он.

Также министр отметил, что правительство планирует выполнить плановые поступления в виде заимствований.

"В законе о государственном бюджете предусмотрены внешние и внутренние источники заимствования. На сегодня мы полностью выполняем все предусмотренные планы заимствований из внешних и внутренних источников. Я гарантирую, что план заимствований до конца года будет выполнен", - сказал он.

Помимо этого, Марченко озвучил данные по внутреннему и внешнему государственному долгу Украины: "На сегодня внутренний долг составляет 852 миллиарда гривень, внешний – 1 триллион 83 миллиона".

Как сообщал УНИАН, ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина прошла кризисный этап в экономике и есть все основания считать, что государственный бюджет страны на текущий год будет выполнен.

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