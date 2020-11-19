На фоне пандемии COVID-19 объем мирового долга к концу 2020 года достигнет $277 трлн, или 365% глобального ВВП.
Об этом сообщается в обзоре вашингтонского Institute of International Finance.
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Экономические последствия пандемии привели к увеличению мирового долга на $15 трлн с конца прошлого года. Это привело к установлению нового рекорда в размере более $272 трлн в третьем квартале 2020 года.
«К концу 2020 года мировой долг достигнет $277 трлн (365% ВВП)», — говорится в отчете.
Как говорится в отчете, в 2020 году уровень задолженности вне финансового сектора в мире достигнет $210 трлн.
На данный момент объем долга развивающихся стран приближается к 210% их суммарного ВВП против 185% в прошлом году.
Мировой долг годом ранее
В 2019 году мировая задолженность составляла $194 трлн.
По состоянию на 8 ноября 2019 года мировой долг — государственный и частный — достиг рекордного показателя $188 трлн, что составило 230% мирового ВВП.
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