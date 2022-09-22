Половину своей прибыли ConcordBank ежемесячно направляет на поддержку для украинского войска.

С начала полномасштабного российского вторжения российских войск в Украину ConcordBank направил на поддержку ВСУ ценным для фронта снаряжением на более 62 млн грн. Половину своей прибыли ConcordBank ежемесячно направляет на поддержку украинского войска. Средства направляются на спецсчет НБУ, на биржу благотворительности "ДоброДій", благотворительному фонду "Лига банков" и другим фондам.

"В полгода все наши усилия направлены на поддержание стабильной работы бизнеса и, благодаря этому, — на поддержку для ВСУ. Мы верим в нашу страну, верим в победу, и это наш долг — сделать все от нас зависящее", — прокомментировала Елена Соседка, председатель наблюдательного совета ConcordBank, соучредитель Concord Fintech Solutions и Биржи Благотворительности "ДоброДій".

Львиную часть средств ConcordBank направлено в Бирже Благотворительности "ДоброДій" и было закуплено 2 беспилотника, 32 квадрокоптера, десятки тепловизоров, радиостанций, комплектов активных наушников, медицинское снаряжение для военных и полевых медиков, а также экипировка для воинов общей стоимостью 42,6 млн грн.

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Биржа Благотворительности "ДоброДій" входит в открытую финтех-экосистему Concord Fintech Solutions, учредителями которой являются Елена и Юлия Соседка, работает уже более 8 лет, и за это время реализовала свыше 13 тыс проектов, оказав благотворительную помощь тяжелобольным детям, медицинским учреждениям, на поддержку социальных и культурных инициатив - общая сумма помощи составляет 93,7 млн грн. С начала полномасштабного российского вторжения в Украину основная часть помощи направляется на нужды ВСУ.

"8 лет назад мы начали биржу благотворительности "ДоброДій" для помощи больным детям и нуждающимся. Но 24 февраля мир изменился коренным образом, и с тех пор львиная доля средств направляется на ВСУ. Последние месяцы показали, что все мы гораздо ближе, чем думали раньше. Благотворительность, которая ранее состояла в помощи лечению детей и взрослых, сегодня направлена на защиту своей земли и права жить", — рассказала об изменениях Юлия Соседка, соучредитель Биржи Благотворительности "ДоброДій" и Concord Fintech Solutions, член наблюдательного совета ConcordBank.

На днях ConcordBank за вклад в обороноспособность Украины получил благодарность от военных и военной администрации Днепропетровской области: "Война объединила украинцев вокруг одной цели: нашей победы. Каждый стал волонтером. Армии помогают и крупные компании. Спасибо всем, кто делает это благородное дело", - отметил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

В то же время, к сожалению, сегодня появляются псевдопатриоты-мошенники, которые спекулируют на теме помощи ВСУ, и ConcordBank помогает блокировать их деятельность. Так, Елена Соседка у себя в телеграм-канале рассказала, что банк прекратил схему мошенников, которые якобы собирали средства для войска, заблокировав средства на счете и ответственно совершил все необходимые действия для содействия расследованию правоохранительных органов.

Биржа благотворительности "ДоброДій" основана сестрами Юлией и Еленой Соседками 1 августа 2014 года в г. Днепр.

В 2018 году "Добродій" вошла в тройку лучших благотворительных организаций Украины и получила диплом Национального конкурса "Благотворительная Украина-2018".

В 2020 году "Добродій" получила 2 призовые места в Национальном конкурсе "Благотворительная Украина-2020", 2 место в номинации "Платформа добра" и руководитель Биржи Лолита Кузина вошла в тройку лучших менеджеров в сфере благотворительности.

Concord Fintech Solutions – первая в Украине открыта финтех-экосистема, единую инфраструктуру которой формируют ConcordBank, независимый процессинговый центр ProCard, платежный сервис ConcordPay, IT-компания MustPay и Биржа Благотворительности "ДоброДій".