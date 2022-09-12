По прогнозу эксперта, пока война продолжается, давление на гривню сохраняется. Но нацвалюта, по предварительным прогнозам, должна оставаться стабильной.

Украинцев пугают курсом доллара - он, по прогнозам, может достичь 50 гривень за доллар. Поэтому экономист и инвестиционный банкир Сергей Фурса ответил на вопрос, какие цифры мы увидим в обменниках до конца 2022 года.

Своим прогнозом он поделился в эфире "Сніданку з 1+1".

"В этом году какой-то сезонности от гривни не стоит ожидать. Мы в августе получили очень много иностранной помощи, это будет происходить и до конца года. За счет этого Нацбанк может не печатать гривни. То есть какого-то всплеска в курсе ожидать не стоит", - заявляет Фурса.

По его словам, сейчас фундаментальных причин для резкого падения курса гривни нет. То есть национальная валюта должна остаться в пределах 40-41 грн/долл. в обменниках.

Также эксперт отметил, что и цены на ряд продуктов в Украине до конца года будут расти.

Как сообщал УНИАН, курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 12 сентября, ослаб на 4 копейки - до 41,54 грн/долл.

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