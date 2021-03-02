По состоянию на 3:26 2 марта стоимость одного биткоина превышала $50 тысяч.

Стоимость криптовалюты Bitcoin снова достигла отметки в 50 000 долларов.

Об этом сообщает криптовалютная биржа Coindesk.

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По состоянию на 3:26 2 марта стоимость одного биткоина составляла $50 177.

По состоянию на 9:02 по Киеву биткоин торговался уже по $48 609.

Что такое биткоин

Биткоин (Bitcoin) - электронная валюта, концепт которой был озвучен Сатоси Накамото 2008 года и представлен им в 2009 году, базируется на самоопубликованном документе Накамото.

Изначально эта криптовалюта стоила всего несколько центов и практически не привлекала к себе внимания общественности. Только в 2013 году курс биткоина впервые преодолел отметку в 1000 долларов.

Знаковым для этой криптовалюты стал 2017 год, в начале которого один биткоин стоил тысячу долларов. Затем он начал пересекать тысячные отметки чуть ли не ежемесячно, уверенно приближаясь к 20 тысячам.

Как менялся курс криптовалюты

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Автор: Елена Коваленко