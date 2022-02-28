Из-за санкций в России подорожают автомобили и другая техника.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что новые санкции Запада, введенные против Российской Федерации из-за войны против Украины, приведут к обнищанию россиян, безработице, гиперинфляции, дефициту и очередям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сообщил во время онлайн-брифинга для русскоязычных СМИ о продолжающемся вторжении российских войск на территорию Украины.

"Шок мирового сообщества сменился гневом и действиями. Вы уже могли обратить внимание на их результаты на табло обменников в своих городах. Внешние условия для российской экономики кардинально изменились, - это цитата, так сегодня заявил Центробанк России. Конечно, изменились, только это очень мягко говоря. На самом же деле, рубль провалился в пропасть, как и вся российская экономика. Дно еще не достигнуто, но полет уже начался. Это не краткосрочный эффект, как сейчас вам рассказывают на телевидение, падение и стагнация будут долгими и болезненными и не стабилизируются", - заявил Кулеба.

"Уровня жизни, который у вас был до 24 февраля 2022 года, до начала захватнической войны против Украины, уже не будет. А будет обнищание, задержки, уменьшения зарплат и выплат, сокращение рабочих мест, сворачивание инвестиций и строительства", - отметил министр.

"Санкции, которые абсолютно справедливо ввел Запад против России за это преступление, касаются не только олигархов. Из-за действий Путина каждый гражданин Росии ощутит их на себе. Потеря доступа к современным технологиям, обесценивание сбережений, безработица, гипперинфляция, дефицит и очереди. Пенсионерам станет еще труднее, а молодежь потеряет будущее. Всего за несколько дней Путин вернул всю вашу большую страну именно в те 90-е годы, из которых вы, россияне, так хотели навсегда вырваться. Правда, теперь будет значительно хуже, чем тогда", - сказал Кулеба.

Он отметил, что мировое сообщество ввело санкции против суверенного долга России, против российских банков, закрыло доступ к рынкам капитала, ввело санкции против крупнейших государственных компаний, и запрет на поставку технологий. Также многие страны остановили выдачу виз, население обеднеет, а инфляция пробъет потолок, товары пропадут с полок, а сбережения обесценяться, кредиты подорожают, средний бизнес понесет потери.

Кроме того, как сказал Кулеба, из-за санкций в России подорожают автомобили и другая техника, а вскоре россияне не смогут пользоваться кредитными картами, не смогут ничего купить на eBay, Netflix, Amazon, не смогут выехать в Европу и Америку.

"Я не преувеличиваю, чтобы вас напугать. Это суровая реальность. И первые ее признаки вы уже увидели сегодня. Все это цена, которую вы уже вынуждены платить за безумные решения президента Путина. И у меня есть один вопрос. А ради чего? Какая денацификация и демилитаризация Украины? Украна никогда ни на кого не нападала и не притесняла никого. Ложь, которую вам годами вливали в уши о том, что мы собираемся напасть на Россию, - это просто наглое вранье. Украина не собирается сдаваться. Сегодня по всей нашей стране стоят очереди в военкоматы, а по всей вашей стране - очереди в банкоматы. Поэтому Россия не сможет победить в этой преступной и ужасающей войне", - сказал Кулеба.

Как сообщал УНИАН, В Европейском Союзе утвердили отключение определенного количества российских банков от SWIFT. Это решение было поддержано и другими странами, в том числе США и Японией.

Также в Евросоюзе официально ввели санкции против Центрального банка РФ и закрыли авиапространство для российских авиакомпаний, и согласовали санкции против олигархов и бизнесменов, приближенных к Путину.