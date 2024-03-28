В 2023 году Киевстар уплатил 10,8 млрд грн налогов и сборов в государственный бюджет Украины. А за время полномасштабного вторжения России в Украину, сумма уплаченных телеком-оператором налогов и сборов превысила 21,6 млрд грн.

Кроме того Киевстар потратил более 1,8 млрд грн на реализацию социально важных проектов - поддержку Вооруженных Сил Украины, закупку медицинского оборудования для ожогового центра "Незламні", оборудование укрытий интернет-связью, организацию IT-обучения для детей, потерявших родителей во время войны и других. Компания также поддерживает абонентов в прифронтовых и деоккупированных населенных пунктах, предоставляя бонусы и услуги без дополнительной оплаты.

К благотворительным инициативам телеком-оператора активно присоединяются абоненты компании, сотрудники и неравнодушные граждане. Так, благодаря их усилиям собрано более 180 млн грн на снаряжение для 146 инженерно-саперных групп, которые задействованы в разминировании территории Украины. Личный вклад телеком-оператора Киевстар в этот проект составил 62 млн грн.

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В команде Киевстар работают волонтеры, которые поддерживают военные бригады, и выполняют запросы военных в средствах связи, услугах Big Data, гуманитарной помощи и т.д. За время войны сотрудники компании получили более 30 почетных грамот и наград от командования ВСУ, ГУР МО Украины, ДКИБ СБУ - за участие в защите суверенитета и независимости Украины во время военного положения.

"Наша компания является добросовестным налогоплательщиком и примером честного, прозрачного бизнеса, - комментирует генеральный директор Киевстар, Александр Комаров, - Несмотря на вызовы войны и экономические сложности, мы продолжим оказывать Украине значительную финансовую, технологическую и гуманитарную поддержку, чтобы приближать победу".

Киевстар объявил о планах предоставить в 2024 году целевой помощи для ВСУ на сумму как минимум 100 млн грн. Также в планах компании - дальнейшее развитие в Украине современных технологий связи и содействие государству в восстановлении инфраструктуры. С этой целью телеком-оператор в ближайшие три года инвестирует 600 млн долларов США.

Киевстар является важной инфраструктурной компанией, которая предоставляет в Украине критически важные услуги телекоммуникаций. За более чем 25 лет работы Киевстар построил 40 тысяч базовых станций мобильной связи, более 14 тысяч технологических площадок, 40 тысяч километров волоконно-оптических линий. За последние два года инвестиции Киевстар в развитие цифровых услуг и восстановление телеком сетей превысили 12 млрд грн.

Справка о Киевстар

Киевстар - крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на декабрь 2023 г. обслуживал около 24 млн абонентов мобильной связи и более 1,1 млн абонентов "Домашнего интернета". Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в частности 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и др. Киевстар развивает в Украине новые телеком-технологии и в ближайшие три года планирует инвестировать в это направление 600 млн долларов США. Компания помогает стране преодолевать вызовы военного времени и за последние два года выделила более 1,8 млрд грн для поддержки ВСУ, абонентов, местных общин, а также на благотворительные инициативы. Единственный акционер Киевстар - международная Группа VEON с главным офисом в Нидерландах. Акции Группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар более 25 лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией. Дополнительная информация: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua