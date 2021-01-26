Основанием стало критическое положение, в котором из-за карантина и сомнительных решений Кабмина оказался малый бизнес и сотни тысяч физических лиц-предпринимателей.

Член правления Рада інституційних реформ (РІР) Александр Кучеренко считает, что недавно созданному Совету по вопросам содействия развитию малого предпринимательства, который должен стать площадкой для диалога между государством и предпринимателями, не хватает представительства наиболее уязвимых категорий бизнеса. И это может дискредитировать саму идею такого диалога.

Об этом эксперт пишет в своем блоге на сайте «Корреспондент».

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Александр Кучеренко напоминает, что при Офисе Президента Украины был создан совещательный орган - Совет по вопросам содействия развитию малого предпринимательства. Основанием стало критическое положение, в котором из-за карантина и сомнительных решений Кабмина оказался малый бизнес и сотни тысяч физических лиц-предпринимателей.

Эксперт называет совершенно верной идею прямого диалога между бизнесом, специалистами в области экономики и государством. В то же время утвержденный состав Совета вызывает у него сомнения в своей эффективности. Ведь в совещательный орган вошли, с одной стороны, сотрудники Минфина, ГНС, Минцифры, Комитета реформ и другие должностные лица, с другой - несколько представителей общественных объединений предпринимателей, отдельные эксперты и работодатели. Микробизнес в Раде вообще не представлен, отмечает автор.

«Не удивлюсь, если со временем новая Рада превратится в кабминовский рупор вместо того, чтобы быть местом для продуктивных дискуссий. В конце концов, мало ли хороших идей до сих пор было искажено таким образом?» - комментирует Александр Кучеренко. Он отмечает, что это лишь один из примеров недальновидной работы команды правительства и ряда депутатов Верховной Рады.

По словам эксперта, не так давно в своем телеграмм-канале председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВР Данил Гетманцев похвалился ростом количества ФЛП. И это, дескать, несмотря на карантин. По состоянию на 1 января 2021 в стране действовало более 1 млн 912 тыс физических лиц-предпринимателей, что на 26,3 тыс больше, чем в начале 2020 года, рапортовал парламентарий. По мнению господина Гетманцева, фискальная политика правительства грамотная, а тезис оппонентов об упадке малого бизнеса вследствие карантинных ограничений – это миф.

Александр Кучеренко возражает депутату: официальну статистику тоже следует правильно интерпретировать и понимать, что стоит за сухими цифрами. В случае с ФОПми именно кризис и карантин заставляют сегодня многих предпринимателей среднего звена, которые теряют доходность и становятся банкротами, «перепрофилировать» свой бизнес в малый - с меньшими налогами и убытками. Отсюда и их количественный рост. Но это отнюдь не свидетельствует о подъеме экономики. По словам эксперта, реальная помощь бизнесу должна основываться на принципе обратной связи.

Правительство предпочитает игнорировать инициативы, которые исходят от самих предпринимателей, считает специалист. Так, весной 2020Рада інституційних реформ запустила проект #Бизнес_Реанимация, в рамках которого совместно с предпринимателями готовил пакеты предложений для Кабмина относительно помощи микро-, малому и среднему бизнесу. В частности, это были предложения по совершенствованию «Программы стимулирования экономики для преодоления последствий COVID-19». В итоге лишь мизерная доля инициатив РІР нашла отклик в министерских кабинетах. Среди прочего не удалось, таким образом, отменить положения законопроекта №3275 от 29 марта 2020 в части обеспечения освобождения от уплаты арендной платы на период жесткого карантина.

Эксперт РИР советует председателю парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и руководителям Совета по вопросам содействия развитию малого предпринимательства без промедлений привлечь к диалогу как можно больше представителей малого и микробизнеса.

«Без такого диалога любая программа помощи предпринимателям обречена. Нельзя говорить о проблемах бизнеса и принимать решения в его поддержку за закрытыми дверями, руководствуясь лишь «причесанной» статистикой», - констатирует Александр Кучеренко.

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Автор: УНИАН