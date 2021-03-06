Баланс недели: Кабмин отчитался за год работы и запустил дешевую ипотеку, а Нацбанк повысил учетную ставку

Нацбанк после двух с половиной лет постепенного снижения учетной ставки неожиданно повысил ее до 6,5 процента, украинцы начали оформлять ипотечные кредиты под 7 процентов годовых, а Кабинет министров подвел итоги первого года своей работы – таковы главные экономические новости первой недели весны.

Первая неделя весны не была богатой на экономические события. Между тем, она обозначила несколько важных тенденций, которые будут иметь место в 2021 году.

Главной из них является продолжение пандемии COVID-19, которая оказывает значительное негативное влияние на отечественную экономику и жизнь граждан в целом. Премьер-министр Денис Шмыгаль отреагировал на ухудшающуюся статистику о числе заболевших, наблюдаемую с февраля, и заявил о начале третьей волны пандемии в Украине. При этом стартовавшая в стране вакцинация населения пока не дает никаких гарантий, что в ближайшее время к нам вернется «нормальная» жизнь.

По оценке Шмыгаля, для формирования коллективного иммунитета нужно привить до 70 процентов населения, или же они должны переболеть «коронавирусом».

В Кабмине планируют, что в 2021-2022 годах привиты будут от 20 до 22 миллионов украинцев. Ясно, что с такими темпами не стоит ожидать скорого изменения ситуации.

«Иллюзий нет, коронавирус есть, нам придется жить с ним определенный период нашей жизни. Это будут какие-то месяцы, возможно, годы. Выход из этой ситуации – исключительно в вакцинации или в тотальных жестких карантинах в течение всего существования этого вируса. Понятно, что карантина никто не хочет, значит, будет вакцинация», - заявил глава правительства.

Повышение учетной ставки

Важным экономическим событием уходящей недели стало решение Национального банка повысить учетную ставку с 6 до 6,5 процента годовых. Неординарность такого шага состоит в том, что национальный регулятор повысил ставку впервые с сентября 2018 года.

«Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 6,5 процента годовых. Это решение направлено на постепенное возвращение инфляции к цели в условиях восстановления как мировой, так и украинской экономики», - прокомментировали свое решение в НБУ.

Стоит отметить, что представители правительства, Нацбанка и экономические эксперты сходятся во мнении – инфляция в 2021 году будет расти.

Так, премьер-министр Шмыгаль недавно заявил, что этот показатель по итогам года вполне может составить 6 процентов, тогда как по итогам 2020 года инфляция находилась на уровне 5 процентов, а в 2019-м – 4,1.

В свою очередь, международное рейтинговое агентство Fitch считает, что по итогам года инфляция в Украине составит почти 7 процентов.

Уже по итогам января рост потребительских цен в стране ускорился до 6,1 процента. Нацбанк не сомневается, что инфляция продолжит расти и достигнет пиковых значений в середине этого года.

Ближе к концу года данная тенденция должна пойти на спад, а в первом полугодии 2022 года НБУ ожидает, что инфляция вернется на прежние позиции – будет в пределах от 4 до 6 процентов.

В НБУ признают, что готовы ужесточить монетарную политику, если инфляционное давление усилится.

Запуск доступной ипотеки

Важным событием уходящей недели стало начало реализации инициативы президента Владимира Зеленского о доступных ипотечных кредитах для украинцев под семь процентов годовых.

Во время форума «Украина 30» первые две семьи получили заветные кредиты на покупку собственного жилья.

Как подчеркнул во время подписания договоров заместитель министра финансов Юрий Драганчук, программа рассчитана на всех граждан Украины, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

«Предметом ипотеки может быть как частный дом, так и квартира. Наша программа рассчитана как на вторичный, так и на первичный рынок недвижимости. Максимальная сумма кредита - 2 млн гривен, максимальный срок кредитования - двадцать лет, а минимальный первичный взнос составляет 15 процентов», - отметил он.

В Кабмине рассчитывают, что этой возможностью в 2021 году воспользуются 5 тысяч украинских семей.

«Между государственным Фондом развития предпринимательства и семью украинскими банками было подписано соглашение об участии в программе «Доступная ипотека». Ожидаем, что только на старте программы в этом году ее объем составит 5 млрд гривен, а воспользоваться ею смогут примерно 5 тысяч семей», - отметил премьер-министр Украины.

Судя по заявлениям главы государства, вполне возможно, что эти цифры могут существенно вырасти, а «Доступная ипотека» станет дополнением к главной инициативы президента – «Большая стройка».

«Под 7 процентов ипотека будет. Будем с каждым месяцем программу эту упрощать, чтобы люди могли приобщиться к этой программе. В целом мы понимаем, что бум в Украине экономический, бум кредитный и ипотечный, я считаю, может быть, когда процент по кредиту будет пять и ипотека будет пять», - так анонсировал запуск программы Владимир Зеленский.

Кстати, правительство сейчас разрабатывает отдельную лизинговую программу, благодаря которой работники бюджетной сферы смогут рассчитывать на получение кредита на покупку жилья под 5 процентов годовых.

Год работы правительства

На уходящей неделе Кабинет министров отметил первую годовщину своей работы. Понятно, что из-за пандемии и последовавшего кризиса об особых достижениях говорить не приходиться, поэтому главной заслугой правительства является не такое глубокое падение экономики, как прогнозировали некоторые эксперты.

Глава правительства Денис Шмыгаль, подводя итоги года, сумел найти позитивные моменты в работе своей команды. Конечно, он не мог не упомянуть реализацию президентской программы «Большая стройка», в рамках которой в 2020 году строили, ремонтировали и реконструировали дороги и социальные объекты.

«По итогам года в рамках программы отремонтировано рекордное количество дорог – почти 6,5 тысячи километров. По оценкам НБУ, эффект от инвестиций в инфраструктуру составил 1,5 процента ВВП», - подчеркнул премьер-министр.

Отметил глава правительства и программу льготного кредитования «5-7-9», которая на сегодня стала универсальным способом для правительства подпитывать деньгами слабеющий украинский бизнес. Кстати, именно с ее помощью и начали выдавать ипотеку под 7 процентов.

«В мае и июне мы внесли в программу «5-7-9» существенные изменения. После рестарта программы президента за полгода было выдано кредитов уже на 20 млрд гривен для почти девяти тысяч бизнесов. Малый и средний бизнес получил доступ к «дешевым деньгам», - сказал он.

К достижениям Шмыгаль также отнес запуск портала «Дія», индексацию пенсий, старт программы портфельных гарантий для бизнеса и повышение минимальной зарплаты до 6000 гривен .

Чтобы усилить веру украинцев в светлое будущее, Кабинет министров на уходящей неделе утвердил Национальную экономическую стратегию до 2030 года. Ее активно обсуждали с конца января, а конечный вариант документа, по словам премьера, определяет стратегические шаги для развития отечественного народного хозяйства в ближайшие годы. Реализации стратегии, как ожидают ее авторы, позволит увеличить ВВП страны, как минимум, в два раза.

«Это комплексный документ, который должен привести Украину в клуб развитых успешных государств. Это первый фундаментальный документ в истории Украины, разработанный с привлечением экспертов, ученых, чиновников, народных депутатов. Это – амбициозное видение Украины будущего и очень четкая дорожная карта, которая изменит нашу страну», - отметил Шмыгаль.

Помимо этого, на уходящей неделе Верховная Рада приняла два закона, которые развивают новый для нашей страны институт «инвестиционных нянь». Первый предоставляет право на беспошлинный ввоз оборудования, которое будет использоваться для реализации крупных инвестиционных проектов. Второй предоставляет налоговые льготы крупным инвесторам – они составят до 30 процентов от суммы инвестиции на срок до пяти лет.

Следующая неделя подарит украинцам не только любимый нашими женщинами праздник 8-е Марта, но и порадует дальнейшим потеплением. Отечественные аграрии продолжат посевную кампанию, а медики активнее займутся вакцинацией приоритетных групп населения от коронавируса. Народные депутаты будут работать в комитетах, а Госстат опубликует данные об инфляции в феврале.

Дмитрий Шварц

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