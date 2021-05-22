Баланс недели: Зеленский обещает продолжить «Большое строительство», Рада меняет трех министров, а Кабмин отказывается от регулирования цен на газ

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам второго года пребывания в должности пообещал продлить госпрограмму «Большое строительство» до тех пор, пока все в Украине не будет построено, Верховная Рада поменяла трех ключевых министров, а Кабмин решил отказаться от госрегулирования цен на газ для предприятий теплокоммунэнерго - таковы ключевые экономические события уходящей недели.

Знаковым событием третьей уходящей недели мая стала пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского по итогам второго года пребывания на посту главы государства. Гарант Конституции рассказал об основных достижениях и своих приоритетах на перспективу.

В частности, Зеленский пообещал продолжать активную модернизацию инфраструктуры в стране, а программу «Большое строительство» завершить только тогда, когда в Украине «будет построено все».

Он подчеркнул, что эта программа постоянно расширяется и уже в этом году дополнится программой «Большая реставрация», в рамках которой в Украине будут обновляться объекты культурного наследия.

Президент также заверил, что до конца своей каденции ему удастся завершить «эпоху коррупции».

«Относительно коррупции - мы чистим вертикали. Эти вертикали в каждом институте нашего государства. Мы начали конец этой эпохи. И я точно ее закончу», - отметил президент.

Не обошел стороной Зеленский и тему вакцинации населения от коронавируса, объяснив, почему Украина является аутсайдером в этом вопросе.

«Украина - аутсайдер по вакцинации. Мы все с вами должны понять, что мы сделали 1 млн прививок, мы не страна Европейского Союза, мы не страна НАТО, мы не в приоритете ЕС с точки зрения очередей поставки тех или иных вакцин, и вы должны это понять», - сказал президент.

В то же время глава государства выразил уверенность, что, как только будет улучшение эпидемической ситуации в Индии, в Украину поставят 10-15 млн доз вакцин от коронавирусной болезни.

Смена ключевых министров

На уходящей неделе Верховная Рада «успела» отправить в отставку и быстро назначить трех новых министров в Кабмин.

Парламентарии освободили от занимаемых должностей министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, инфраструктуры Владислава Криклия, а также здравоохранения Максима Степанова.

Президент Зеленский решил, что Криклию и Петрашко необходимо уйти в отставку, а чиновники, в свою очередь, послушно написали заявления «по собственному желанию». Пропрезидентская фракция в парламенте «Слуга народа» оперативно узаконила эти решения.

Кстати, Степанов не захотел писать заявление об отставке и решил отстаивать право продолжать работать в правительстве.

«Я не писал никаких заявлений об увольнении, потому что несу ответственность перед людьми», - заявил в начале «кадровой» истории министр здравоохранения.

Оценив грозившую скандалом ситуацию, отставку Степанова инициировал премьер-министр Денис Шмыгаль, подав соответствующие прошение в Верховную Раду. Выступление Степанова с парламентской трибуны не убедило депутатов в его правоте, и во вторник они его уволили.

Причины отставок

Президент Украины Зеленский на своей пресс-конференции прокомментировал громкие отставки ключевых министров.

Он подчеркнул, что к экс-министру инфраструктуры «много вопросов не имеет»: Криклий останется в президентской команде и получит новую должность. Какую именно, глава государства не сообщил.

Останется во власти, но в иной роли, и бывший глава Минэкономразвития Петрашко.

«Будет отвечать и координировать земельную реформу, помогать господину Лещенко (Роман Лещенко – министр аграрной политики и продовольствия – УНИАН). Я считаю, что он профессионал в этом направлении», - сказал Зеленский.

По словам главы государства, причиной отставки Степанова послужили его конфликты с главой правительства.

«Это правда, премьер-министр больше не смог работать с министром здравоохранения, с господином Степановым. Я не вмешивался в эту ситуацию довольно долго. Почему? Потому, что я боялся дестабилизации, именно в «ковидное» время менять министра здравоохранения», - заявил Зеленский.

Новые министры

Через день после увольнения министров, в четверг, 20 мая, Верховная Рада назначила новых руководителей ведомств.

Глава Налоговой службы Алексей Любченко стал не просто министром экономики, торговли и сельского хозяйства, но и вторым человеком в правительстве - первым вице-премьер-министром Украины.

Новый вице-премьер пообещал не повышать ставки на бюджетообразующие налоги и поддержать пострадавший от коронакризиса малый бизнес.

«Я против повышения ставок бюджетообразующих налогов. Это - налог на доходы физических лиц, налог на добавленную стоимость и налог на прибыль», - заявил Любченко с парламентской трибуны.

Еще депутаты назначили главу Государственного агентства автомобильных дорог Украины («Укравтодора») Александра Кубракова министром инфраструктуры, который пообещал масштабный ремонт отечественных дорог, восстановление портовой инфраструктуры, а также продолжение практики передачи их в концессию.

Заместителя министра охраны здоровья и по совместительству главного санитарного врача страны Виктора Ляшко Верховная Рада назначила на должность министра здравоохранения.

Он пообещал до конца 2021 года вакцинировать в Украине от COVID-19 всех желающих.

Конкурентный рынок газа

С 20 мая в Украине заработал конкурентный рынок природного газа для предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ). Это, без преувеличения, - беспрецедентная новация, на которую Кабинет министров не решался долгие годы.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, это - еще один важный шаг по созданию полноценного рынка газа.

«Теперь все теплокоммунэнерго, большинство из которых принадлежат местной власти, будут заключать контракты с газопоставляющими компаниями самостоятельно. На тех наилучших условиях, которые будут на рынке», - отметил глава правительства.

Для украинцев опасность такого шага заключается в том, что, с большой вероятностью, тарифы на отопление и горячую воду серьезно вырастут. Ведь восемьдесят процентов цены на эти услуги составляют затраты на газ.

Отмена действия режима специальных обязательств не на шутку обеспокоила как руководителей украинских городов, так и представителей ТКЭ. В связи с чем, Офис президента пообещал, что в новых условиях власть окажет поддержку муниципальным властям.

Новации Минцифры

На уходящей недели Министерство цифровой трансформации презентовало новые услуги в рамках диджитализации нашей жизни, которыми может воспользоваться каждый украинец.

В частности, запущена платформа и чат-бот «СВОЇ», с помощью которого граждане могут общаться с местными властями, получать консультации о государственных сервисах, поддерживать местные петиции, участвовать в опросах и узнавать новости своей громады.

Минцифры также сделало возможной авторизацию в приложении «Дія» с помощью ID-карты гражданина, а также с помощью технологии распознавания лица.

Кроме того, министерство запустило онлайн-портал для работы и обучения работе с открытыми данными - Центр компетенций «Дія. Відкриті дані», который станет основным источником информации и коммуникации в сфере открытых данных.

Нацбанк представил среднесрочную стратегию

На уходящей неделе глава Национального банка Кирилл Шевченко презентовал стратегию работы регулятора до 2025 года.

Глава центробанка озвучил много планов на ближайшие годы, однако важнейшей задачей определил дальнейшее сокращение доли проблемных кредитов в банковской сфере и развитие цифровых финансов.

«Новая стратегия Национального банка как раз отвечает изменениям, которые произошли в мире и Украине. Это - дорожная карта, которой мы будем руководствоваться для активизации экономического роста в Украине и повышения благосостояния ее граждан», - подчеркнул глава Нацбанка.

Кстати, к концу уходящей недели национальная валюта – гривня - по сравнению с понедельником, 17 мая, укрепилась на межбанковском рынке к американскому доллару на 11 копеек - до 27,59 гривни за доллар.

Последняя неделя весны обещает также быть насыщенной важными экономическими событиями. Госстат планирует обнародовать данные о показателях промышленного производства и средней зарплаты по стране за апрель. Также в ближайшее время стоит ожидать назначений на освободившиеся вакансии глав Государственной налоговой службы и «Укравтодора».

Богдан Слуцкий

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