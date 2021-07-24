Баланс недели: США и Германия договорились по "Северному потоку-2", а Нацбанк повысил учетную ставку и ухудшил прогноз инфляции

США и Германия дали "зеленый свет" российскому газопроводу "Северный поток-2", Национальный банк решил бороться с разгулявшейся инфляцией с помощью повышения учетной ставки, а Минэкономики сообщило о начале позитивного тренда в восстановлении экономики – таковы ключевые экономические новости третьей недели июля.

Уходящая неделя стала для Украины отрезвляющим холодным душем. Главные союзники нашей страны – США и Германия – выступили с совместным заявлением о том, что проект путинской России "Северный поток-2" для поставок российского газа на немецкий рынок по дну Балтийского моря будет завершен.

Сейчас транзит российского газа по украинской газотранспортной системе приносит в наш бюджет от 1,5 до 2 млрд долларов ежегодно, нынешний контракт с "Газпромом" действует до 2024 года.

Имея альтернативную ветку поставки "голубого топлива" в Европу, РФ может либо вообще отказаться от услуг украинской ГТС, либо выставить куда более жесткие условия при заключении следующего контракта.

Эксперты считают, что теперь риск полномасштабного вторжения северного соседа на территорию Украины существенно вырос.

Пока немцы и американцы обещают не оставить Украину без помощи. Например, Германия планирует учредить "Зеленый фонд" для Украины в размере до 1 млрд долларов и будет поощрять привлечение иностранных компаний в повышение энергоэффективности нашей страны.

"Германия сделает первоначальный взнос в Фонд в размере не менее 175 млн долларов и будет работать над расширением своих обязательств в последующие бюджетные годы", - сказано в совместном заявлении США и Германии.

Также Фонд будет поощрять использование в Украине возобновляемой энергетики, способствовать развитию водородных технологий, повышать энергоэффективность, ускорять отход от использования угля и способствовать достижению углеродной нейтральности.

"Соединенные Штаты планируют поддерживать эту инициативу путем оказания технической помощи и поддержки в разработке политик в соответствии с целями Фонда, в дополнение к программам по поддержке рыночной интеграции, регуляторной реформы и развития возобновляемых источников энергии в энергетическом секторе Украины", - говорится в заявлении.

Кроме того, США и Германия обещают, что не допустят использования Россией энергоносителей в качестве оружия против Украины.

Нужно сказать, что подавляющее число аналитиков не сомневались, что "Северный поток-2" будет завершен, поскольку на кону стоят очень большие деньги. К тому же, США в условиях противостояния с Китаем добивается нейтралитета со стороны РФ.

Поэтому случившееся с российским проектом было вопросом времени, а вся соль была в том, на какую компенсацию может претендовать Украина. Озвученные обещания вряд ли можно назвать удовлетворяющими. Вполне возможно, именно поэтому министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос еще не закрыт.

"Что касается "Северного потока-2", то игра не завершилась. Игра с основного времени просто была переведена в овертайм, но у нас еще есть два тайма, если надо, то и серия послематчевых пенальти, чтобы защитить максимально национальные интересы Украины. Поэтому не надо расценивать немецко-американское заявление как конец истории. Еще впереди очень много вещей", - подчеркнул глава МИДа.

Очень хочется верить, что это было не просто дежурное заявление, и наши дипломаты смогут отстоять интересы Украины. Пока остается ждать 30 августа, когда в Вашингтоне состоится встреча президента Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом. Скорее всего, именно тогда Украине "популярным языком" объяснят, на что конкретно можно рассчитывать от партнеров, а также, какие действия для этого надо совершить.

Экономика оживает

Позитивная новость на уходящей неделе пришла от Министерства экономики: по итогам первых пяти месяцев года, по предварительным оценкам, рост валового внутреннего продукта Украины составил 0,7 процента.

В ведомстве отмечают, что во втором квартале экономическое восстановление вышло на положительный тренд, хотя и продолжает находиться под влиянием пандемии. В Минэкономики уверены, что во втором квартале текущего года рост экономики составит 6 процентов по сравнению с аналогичным периодом "ковидного" 2020 года.

Вместе с тем, такой рост ВВП куда ниже прогнозированного, что объясняется отставанием в темпах развития строительства и сельского хозяйства.

"В дальнейшем ожидаем, что строительство и сельское хозяйство в летние месяцы компенсируют отставание. Будет способствовать ускорению роста и ценовая конъюнктура на внешних сырьевых рынках, что станет ключевой поддержкой деятельности отечественных экспортеров. Как следствие, по итогам 2021 года рост ВВП выйдет на прогнозируемый уровень 4,1 процента", - прогнозируют в министерстве.

Кстати, на уходящей неделе Госстат обнародовал данные о промышленном производстве в июне 2021 года. Так, в годовом выражении – к июню 2020 года – с учетом корректировки на эффект календарных дней этот показатель вырос на 0,7 процента. Однако по сравнению с маем 2021 года промышленное производство с учетом сезонной корректировки уменьшилось на 0,7 процента.

В разрезе основных видов деятельности в добывающей промышленности и разработке карьеров в июне рост производства по сравнению с июнем 2020 года составил 2,5 процента. В перерабатывающей промышленности рост находится на уровне двух процентов, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха производство сократилось на 5,5 процента.

Борьба с инфляцией

Постепенное восстановление отечественной экономики сопровождает ускоренный рост потребительских цен. По итогам апреля годовой индекс инфляции составлял 4,8 процента, а в мае и июне он продолжил расти и составил, соответственно, 6,1 и 6,4 процента.

В Национальном банке обеспокоены этой тенденцией, поэтому на уходящей неделе госрегулятор принял решение повысить учетную ставку до 8 процентов годовых.

"В условиях существенного усиления фундаментального инфляционного давления это необходимо для возвращения инфляции к цели 5 процентов в 2022 году и удержания под контролем инфляционных ожиданий", - прокомментировал случившееся глава НБУ Кирилл Шевченко.

В своем прогнозе НБУ ожидает дальнейшего роста цен, поэтому не исключает, что вскоре учетная ставка может вырасти до 8,5 процента. Также Нацбанк считает, что Украине срочно необходим следующий транш от Международного валютного фонда, чтобы исправить финансовую ситуацию.

"Длительное торможение в выполнении соглашения о сотрудничестве с МВФ создает риски для финансирования дефицита государственного бюджета, прежде всего в предстоящие годы. Также это может привести к ухудшению инфляционных и курсовых ожиданий, что заставит центробанк проводить более жесткую монетарную политику", - предупредили в НБУ.

Похоже, что в правительстве пока не особо рассчитывают на получение очередного транша по программе сотрудничества с МВФ. Поэтому на уходящей неделе Украина дополнительно разместила еврооблигации на 500 млн долларов с доходностью 6,3 процента и погашением через восемь лет.

"Этот дополнительный выпуск увеличил общую сумму в обращении еврооблигаций с процентной ставкой 6,876% и погашением 21 мая 2029 года, общая непогашенная сумма которых составила 1,25 млрд долларов", - отметили в Министерстве финансов, добавив, что полученные средства направят в госбюджет.

Следует отметить, что на сентябрь этого года приходится пик выплат по валютным долгам. В первый месяц осени Украина должна отдать кредиторам более 3 млрд долларов. Так что данное размещение может стать далеко не последним.

Метеорологи прогнозируют, что на следующей неделе в Украине дождей будет значительно меньше, при этом жара пока не вернется. Это даст возможность аграриям существенно нарастить темпы уборочных работ. Государственная служба статистики обнародует информацию о том, как обстоят дела в стране с выплатой заработных плат. Также украинцам сообщат, какими будут цены на электричество с 1 августа.

Дмитрий Шварц

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