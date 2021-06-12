Баланс недели: ослабление карантина, укрепление гривни и ускорение инфляции

Кабмин в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации ослабил карантинные меры, курс гривни укрепился на 18 копеек, а инфляция выросла до 9,5 процента годовых – таковы ключевые экономические события уходящей недели.

Вторая неделя лета порадовала украинцев позитивными новостями о пандемии коронавируса и карантине. Количество ежедневно выявляемых случаев заболевания продолжает держаться на низком уровне, не превышая двух тысяч в сутки.

Как сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, спад заболеваемости COVID-19 наблюдается восьмую неделю подряд, а занятость ковидных коек самая низкая с начала текущего года.

«Суточное количество госпитализаций продолжает снижаться и находится на самом низком уровне 2021 года. Вслед за госпитализациями занятость ковидных ресурсов медицинской системы также вышла на самый низкий уровень 2021 года. Реанимационные койки заняты на 29 процентов, койки с кислородом – на 15 процентов, аппараты искусственной вентиляции легких - на 7 процентов. Выписки преобладают над госпитализациями почти вдвое», - сказал министр.

По его словам, количество пациентов в ковидных больницах страны уменьшилось за последнюю неделю на треть. Аналогичную ситуацию Минздрав ожидает на следующей неделе и в течение всего летнего периода.

На сегодня эпидемическая ситуация во всех регионах Украины стала соответствовать «зеленому» уровню эпидемической опасности.

Смягчение карантинных ограничений

На фоне перечисленного Кабинет министров продолжил смягчать противоэпидемические ограничения.

В частности, правительство разрешило проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на 4 кв. метра площади здания или территории (если мероприятие проводится на открытом воздухе).

Стоит отметить, что эти ограничения не применяются при условии наличия у всех участников мероприятия отрицательного результата тестирования на COVID-19, которое проведено не более чем за 72 часа до мероприятия, или документа, подтверждающего полный курс вакцинации.

Также разрешен прием посетителей в кинотеатрах и других заведениях культуры с наполненностью залов более двух третей мест (размещение осуществляется с соблюдением заполнения двух рядов посетителями и одним пустым рядом) или более 50 процентов мест (размещение осуществляется с соблюдением шахматного порядка, в частности, для групп из двух человек) в каждом отдельном зале.

Помимо этого, правительство исключило пункт, согласно которому запрещалась работа кафе и ресторанов после 24-х часов и до 7 часов.

Летний карантин

Несмотря на оптимистичные тенденции по улучшению ситуации с коронавирусом, Министерство здравоохранения предложит правительству продлить карантин в Украине на летний период.

Как отметил Виктор Ляшко, Минздрав уже разработал предложения о модели существования в условиях «зеленого уровня» противоэпидемической безопасности, которая даст еще больше возможностей для отдыха в летний период, работы бизнеса, а также путешествий.

«В том числе, мы планируем отменить требования по заполненности залов, разрешить полноценное функционирование спортзалов, а также упростить процесс прохождения границы по возвращению из летних отпусков. Однако, мы предложим правительству рассмотреть вопрос продления карантина на летний период, поскольку коронавирус не преодолен», - сказал министр.

Он при этом подчеркнул, что необходимо оставить основные противоэпидемические ограничения - обязательный масочный режим в общественных зданиях и транспорте, а также социальную дистанцию и гигиену рук.

Остается надеяться, что эта тенденция будет продолжаться, и Украина, как и весь мир, сможет вернуться к привычной жизни, а национальная экономика заработает на полную мощность.

Укрепление гривни

Украинская валюта на уходящей неделе продолжила укрепление. Если в понедельник официальный курс Национального банка был 27,29 грн/долл., то заканчивает неделю гривня на уровне 27,11 грн/долл.

Ввиду роста нацвалюты, НБУ после трехмесячного перерыва вновь вышел на валютный рынок, выкупая излишек валюты в свои резервы.

По мнению экспертов финансовой группы ICU, курс гривни может достичь уровня в 27 грн/долл., несмотря на интервенции регулятора.

«Ситуация на валютном рынке изменилась в пользу предложения, поэтому курс гривни снова усиливался, и НБУ возобновил интервенции, сдерживая укрепление. В дальнейшем гривня может продолжить движение к уровню 27 грн/долл. и достичь его, несмотря на итервенции НБУ», - считают эксперты.

Отмечается, что на предложение валюты существенно повлияли нерезиденты, которые стали активнее покупать украинские гривневые облигации, а резиденты также могли продавать валюту, полученную от погашений валютных ОВГЗ на прошлой неделе.

«Общая ситуация на валютном рынке продолжает быть благоприятной для гривни и вполне может привести к дальнейшему укреплению в направлении 27 грн/долл. НБУ может снова покупать валюту на рынке, но, скорее всего, в традиционных объемах - по 20 млн долл. в день, чем только будет сдерживать укрепление гривни», - отметили в ICU.

Сокращение международных резервов

На уходящей неделе Национальный банк обнародовал данные о незначительном сокращении валютных резервов по итогам мая - на 0,6 процента, до 27,840 миллиарда долларов.

По данным регулятора, сокращение произошло из-за погашения внешних и внутренних обязательств государства, которые были частично компенсированы валютными поступлениями в пользу правительства.

«Текущий объем международных резервов покрывает 4,2 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка», - отметили в НБУ.

Рост инфляции

Государственная служба статистики подтвердила тенденцию продолжения роста потребительских цен в стране. Так, потребительская инфляция в мае в годовом выражении - по сравнению с маем 2020 года – выросла до 9,5 процента, ускорившись с 8,4 процента в апреле.

По сравнению же с апрелем текущего года, цены в Украине выросли на 1,3 процента.

«В мае в годовом выражении цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 9,9 процента. Больше всего (на 75,2-13,4 процента) подорожали подсолнечное масло, яйца, сахар, хлеб. На 5,4-10,3 процента выросли цены на мясо, макаронные изделия, продукты переработки зерновых, масло, кисломолочную продукцию. В то же время, на 13,1 процента подешевели овощи и на 0,7 процента – фрукты», - сообщил Госстат.

Стоит также отметить, что цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 9,3 процента.

Повышение тарифов на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 35,3 процента за последние 12 месяцев произошло в основном из-за подорожания природного газа на 161,6 процента и электроэнергии на 36,6 процента.

Цены на транспорт выросли на 12,2 процента, в первую очередь, за счет подорожания топлива и масел на 37,4 процента, проезд в железнодорожном пассажирском транспорте поднялся на 12 процентов. На 7 процентов подорожал автодорожный транспорт.

На следующей неделе Госстат обнародует данные о демографической ситуации в Украине и внешней торговле товарами. Парламент вернется к работе в пленарном режиме и будет рассматривать важные для экономической жизни законопроекты. А погода в Украине будет постепенно приближаться к летним температурным показателям, хоть и с уже привычными для текущего года дождями. Впрочем, такая погода не повод для жалоб, а основание для надежд, если не на рекордный, то хороший урожай многих сельскохозяйственных культур.

Екатерина Жирий

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