Баланс недели: возвращение к адаптивному карантину, «дорожные» обещания и очередной спад промпроизводства

Правительство решило вернуть страну в режим адаптивного карантина и объявило об индексации пенсий в марте на 11 процентов, президент Владимир Зеленский пообещал продолжить масштабное строительство дорог и мостов, а Госстат сообщил о спаде промышленного производства в январе – таковы основные экономические новости последней недели зимы.

Последняя неделя зимы порадовала украинцев долгожданной оттепелью. Первые солнечные дни спровоцировали постепенный выход страны из зимней спячки, а граждан - прятать зимнюю одежду на верхние полки антресолей и думать о жизни в условиях продолжающейся пандемии коронавируса.

Наконец-то, на уходящей неделе в Украине началась массовая вакцинация от этой опасной болезни. Появилась робкая надежда, что общество и страна в целом со временем вернутся к нормальному ритму без обязательных масок и надоевшей нормы соблюдения социальной дистанции.

Однако, пока до этого счастливого момента очень далеко. В ряде регионов число заболевших коронавирусом стремительно растет: реальная угроза не покидает Украину.

В этой связи Кабинет министров с 24 февраля вернул страну к модели адаптивного карантина. В Украине действуют четыре уровня эпидемической опасности: «зеленый», «желтый», «оранжевый» и «красный». Базовым для страны является «желтый» уровень.

По состоянию на конец недели, в «красную» зону эпидемической опасности распространения COVID-19 попали Черновицкая и Ивано-Франковская области. Еще семь областей находятся в «оранжевой» зоне.

Кабинет министров запретил регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным, железнодорожным, городским электротранспортом в регионах, где установлен «красный» уровень эпидемиологической опасности.

«Укрзализныця» с 26 февраля по 12 марта приостановила продажу билетов на поезда, следующие в Ивано-Франковскую область. Но, в то же время, компания не отменила рейсы в регионы, чтобы вывезти пассажиров по уже приобретенным билетам и предотвратить неконтролируемые перевозки.

Продолжение масштабного дорожного строительства

На уходящей неделе президент Украины Владимир Зеленский принял участие в форуме «Украина 30. Инфраструктура», на котором пообещал в этом году построить и отремонтировать силами «Укравтодора» и региональных властей 6,5 тысячи километров дорог государственного и местного значения.

«Наша цель на 2021 год не уменьшается. Это – 4,5 тысячи километров государственных дорог и две тысячи километров местных дорог. Кроме этого, у нас есть несколько очень амбициозных приоритетных проектов. Один из них – это Киевская объездная дорога. Мы планируем начать реализацию Киевской объездной дороги уже в этом году. Ее общая протяженность - 150 километров», - сказал глава государства.

«Другой амбициозный проект – это трасса М-30 («Стрый - Изварино» - УНИАН). Это будет самая протяженная дорога Украины длиной в 1400 километров, которая соединит восток и запад нашей Родины», - добавил Зеленский.

Президент также анонсировал начало строительства Кременчугского моста, который станет одним из 245 мостов, строительство и обновление которых запланировано на этот год.

Кроме того, Зеленский рассказал о старте реализации проекта по улучшению пригородных пассажирских железнодорожных перевозок. Первый этап проекта «Сити-экспресс» включает сообщение между Киевом, Харьковом и Днепром.

Глава государства пообещал обновить подвижной состав главной железнодорожной компании страны – «Укрзализныци» с привлечением иностранных инвесторов.

«Мы усовершенствуем существующие маршруты, маршруты поездов «Интерсити» и готовим новые. Наша цель – чтобы поездка пассажиров между городами занимала максимум три-четыре часа», - заявил Зеленский.

Глава государства объявил о проектировании нового аэропорта для самолетов гражданской авиации, который будет расположен между Донецкой и Луганской областями. По его словам, страна также в ближайшие годы построит новый аэропорт в Закарпатье.

Промышленное производство сокращается

На уходящей неделе Государственная служба статистики сообщила, что промышленное производство в январе упало на четыре процента по сравнению с январем 2020 года. При этом в декабре наблюдался рост производства на уровне 4,8 процента.

Частично это падение объясняется длительными новогодними праздниками и введением в январе жесткого карантина, который длился две недели.

Госстат сообщает, что в перерабатывающей промышленности в январе этого года падение производства по сравнению с январем 2020 года составило 6,5 процента, а в добывающей – 4,6 процента. В поставке электроэнергии, газа производство выросло на 3,2 процента на фоне суровых морозных дней, завершивших первый месяц года.

При этом годовое падение производства по инвестиционным товарам составило 19,4 процента, по потребительским товарам краткосрочного использования – 7,5 процента, а по товарам промежуточного потребление - осталось на прежнем уровне.

По данным Госстата, объем капитальных инвестиций в Украине по итогам 2020 года уменьшился на 38 процентов, до уровня чуть выше четырехсот миллиардов гривен.

Снижение притока средств в год масштабной пандемии коронавируса было зафиксировано во всех отраслях. Наибольший отток вложений испытала сфера искусства, развлечения и отдыха - на 71 процент, образования – на 46 процентов, здравоохранения и социальной помощи – 48 процентов.

Падение инвестиций в промышленность составило 44 процента, в сельском хозяйстве - 45 процентов, в строительстве - 40 процентов, на транспорте - 43 процента.

И еще один негативный показатель - на уходящей неделе Министерство финансов сообщило о росте совокупного государственного долга в январе почти на полмиллиарда долларов, до более девяноста миллиардов долларов. В пересчете на национальную валюту государственный долг вырос на 6,3 миллиарда, до 2,5 триллионов гривен.

Индексация пенсий

На уходящей неделе Кабинет министров принял постановление об индексации пенсий на 11 процентов, начиная с марта 2021 года.

«Размер пенсии повысится в среднем на 308 гривен. Минимальный размер повышения установлен на уровне сто гривен», - сообщили в правительстве.

Кроме этого, повышается минимальная пенсионная выплата до уровня 2,2 тысячи гривен лицам, имеющим длительный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин).

В правительстве отметили, что такая прибавка для пенсионеров соответствует половине показателя роста потребительских цен за предыдущий год и половине показателя роста средней заработной платы в Украине.

На фоне повышения цен на товары и услуги такая прибавка является очень скромной, но в тоже время пригодится пожилым людям для оплаты высоких коммунальных тарифов.

На уходящие неделе газопоставляющие компании предложили населению в марте покупать газ по цене от 6,70 до 6,99 гривни за кубометр. Стоит напомнить, что с февраля по март в Украине действуют граничные цены на газ – не более семи гривен за кубометр. А весной возможен очередной скачок цен на голубое топливо.

Несмотря на оттепель, которая пришла в большинство регионов страны под занавес зимы, энергосистема Украины продолжала работать на пределе своих возможностей.

По данным Оператора Объединенной энергосистемы страны государственной компании «Укрэнерго», ситуация с запасами угля на складах ТЭС остается критической.

Первая неделя марта принесет украинцам настоящую весну, новые надежды и тревоги. Нападавшие за долгую морозную зиму горы снега ускорят таяние, что может привести к паводку и подтоплению населенных пунктов.

Минздрав будет расширять кампанию по вакцинации приоритетных групп населения, Верховная Рада вернется в режим сессионной работы, а аграрии южных регионов страны начнут посевную.

Анна Бредихина

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