Баланс недели: Украина возобновила импорт электроэнергии из России, гривня укрепилась, а Рада сделала шаг к большой приватизации

Украина возобновила импорт электроэнергии из России, чтобы компенсировать острый дефицит в энергосистеме, гривня укрепилась на фоне продолжающихся переговоров с МВФ, а Верховная Рада приняла закон о дистанционной работе и сделала первый шаг к большой приватизации – таковы основные экономические события первой недели февраля.

Наиболее обсуждаемой темой уходящей недели стало возобновление импорта электроэнергии из России. За первый день поставок, 1 февраля 2021 года, общий объем импортированной из РФ электроэнергии составил 1 миллион кВт-ч.

Эта новость в обществе была воспринята неоднозначно, ведь украинцы не понаслышке знают, как Россия любит использовать свои энергоносители в качестве рычагов влияния на другие страны. К тому же, многие политики указывали на то, что нельзя закупать электроэнергию у страны, которая седьмой год ведет войну против Украины, умалчивая, правда, о том факте, что все эти годы Россия стабильно остается в топ-3 крупнейших торговых партнеров Украины.

Однако волна общественного негодования быстро утихла, налетев на камень суровой реальности: энергосистема Украины испытывает острый дефицит электроэнергии и без импорта из любых доступных источников могут начаться серьезные проблемы, вплоть до аварийных отключений.

Согласно данным Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), ситуация с запасами угля на складах тепловых электростанций (ТЭС) остается критической, что может спровоцировать возникновение общесистемной аварии в объединенной энергосистеме Украины и привести к аварийным отключениям электроэнергии.

Кроме низких запасов угля, большой проблемой для энергосистемы стали регулярные аварии на тепловых электростанциях, а также задержка с завершением ремонтов на энергоблоках атомных электростанций.

Выстоять до весны

Крупнейшая в Украине Запорожская ТЭС 3 февраля полностью отключилась от энергосистемы из-за замыкания на подстанции.

В одночасье, в период вечернего пика потребления, из системы выпало 750 МВт, что было компенсировано увеличением производства электроэнергии на гидроэлектростанциях. На следующий день работа ТЭС была возобновлена.

В то же время, по состоянию на начало февраля, 17 энергоблоков тепловых электростанций остановлены на ремонты, большинство из которых аварийные. Часть же энергоблоков стоит по причине отсутствия топлива - угля.

По данным государственной компании «Укрэнерго», оператора Объединенной энергосистемы страны, наиболее сложный период еще впереди - 8-20 февраля в большинстве регионов страны ожидается существенное снижение температуры воздуха, что приведет к росту потребления электроэнергии.

Этот период планируется проходить за счет увеличения загрузки тепловых энергоблоков, которые могут работать на более дорогом, чем уголь, резервном топливе – газе. Объемы генерации на ГЭС и ГАЭС также будут увеличены.

Большая роль в сохранении стабильности национальной энергосистемы в этот непростой период также отводится импорту электроэнергии.

Между тем, с приходом весны производство электроэнергии существенно вырастет, дефицит сменится профицитом, а необходимость в импорте электроэнергии из страны-агрессора отпадет.

Но на сегодня, к сожалению, без этих закупок Украина обойтись не может. Остается надеяться, что причины того, почему отечественная энергосистема зимой 2021 года погрузилась в очередной кризис, будут тщательно расследованы, а виновные понесут наказание.

Гривня пошла в рост

На уходящей неделе положительные новости для многих жителей страны принес валютный рынок: гривня продолжила начатый в конце января тренд на укрепление, закрепившись концу недели на уровне ниже 28 гривен за доллар.

С 29 января по 5 февраля официальный курс НБУ укрепился с 28,2 до 27,9 гривни за доллар. За этот же период курс на межбанковском валютном рынке вырос с 28,15 до 27,8 гривни за доллар.

Стоимость покупки доллара в столичных обменниках в пятницу выросла до 27,99 гривни, тогда как 29 января доллар можно было купить за 28,25 гривни.

Эксперты отмечают, что курс гривни к концу февраля может укрепиться еще ощутимей на фоне роста цен на товары украинского экспорта и сохранения активности нерезидентов на рынке ОВГЗ.

Весомую роль в укреплении национальной валюты может сыграть и достижение прогресса в переговорах с ключевым кредитором нашей страны - Международным валютным фондом касательно предоставления Украине второго транша по программе stand-by.

Как сообщил в четверг представитель МВФ Джерри Райс в ходе традиционного брифинга в Вашингтоне, дистанционная миссия МВФ по первому пересмотру программы stand-by для Украины в феврале продолжит свою работу.

Глава Национального банка Кирилл Шевченко отметил, что Украина ожидает в 2021 году получить три транша Международного валютного фонда на общую сумму 2,2 миллиарда долларов.

По его словам, НБУ выполняет свои обязательства перед МВФ, однако парламенту, возможно, придется принять некоторые законы в качестве условий для выделения траншей.

Глава НБУ также добавил, что продолжение сотрудничества с МВФ будет способствовать снижению стоимости заимствований правительства, которое планирует в течение года разместить на внешнем рынке бонды на сумму около 2,4 миллиарда долларов.

Продуктивная Рада

На уходящей неделе Верховная Рада приняла ряд важных законов, которые уже в ближайшее время будут оказывать существенное влияние на развитие страны.

Так, народные депутаты приняли закон о переходе с бумажного на электронный вариант трудовой книжки. В течение ближайших пяти лет будет использоваться как бумажный, так и электронный варианты документа.

На фоне карантинных ограничений, вызванных распространением коронавирусной инфекции и переходом многих компаний на удаленную работу, Рада одобрила закон, который совершенствует правовое регулирование дистанционной работы. Документом вводятся понятия дистанционной и надомной работы, а также определяется понятие «гибкого режима рабочего времени».

Также депутаты упростили порядок получения прав на выполнение дорожно-строительных работ. Принятый закон, например, отменяет необходимость получения разрешения на работы по ремонту дорог, которые относятся к объектам со средними и значительными последствиями. Стоит ожидать, что «Большая стройка» президента Владимира Зеленского еще сильнее прибавит в масштабах и темпе.

Кроме этого, депутаты приняли ряд важных законопроектов в первом чтении. Так, Рада одобрила разработку Генеральной схемы планирования территорий Украины, которая будет базироваться на использовании современных геоинформационных технологиях и, как ожидается, создаст условия для устойчивого развития территорий и населенных пунктов страны. Действующая схема планирования территории была разработанная в период 1998-2000 годов и утверждена в 2002 году. Новую утвержденную схему местные органы должны будут учитывать при планировании территорий на региональном и местном уровнях.

Народные депутаты также поддержали поданный правительством законопроект о разблокировании большой приватизации в Украине. Принятие закона позволит, наконец-то, запустить аукционы по приватизации, которые были запрещены на время действия карантина с осени 2020 года.

В Минэкономики, комментируя принятие законопроекта, отметили, что, в первую очередь, речь идет о приватизации таких объектов, как столичное предприятие «Большевик», Одесский припортовый завод, Объединенная горно-химическая компания, киевский «Президент-отель».

По оценкам ведомства, приватизация крупных государственных предприятий позволит в 2021 году увеличить поступления в госбюджет до 12 миллиардов гривен, а также привлечь инвестиции.

Вторая неделя февраля обещает быть не менее насыщенной событиями, чем первая. Продолжается работа миссии МВФ, Госстат сообщит об уровне инфляции в январе, а февральская волна морозов бросит вызов стабильной работе энергосистемы страны. До весны остаются считанные дни.

Игорь Орел

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