Баланс недели: Рада одобрила создание Бюро экономической безопасности, Кабмин ограничивает коммунальные тарифы, а зарплаты продолжили рост

Верховная Рада одобрила создание Бюро экономической безопасности и ликвидацию налоговой милиции, Кабмин пообещал сдержать рост тарифов на тепло и горячую воду, а Госстат сообщил о повышении зарплат в 2020 году – таковы основные экономические события последней недели января.

В конце января Украина вышла из усиленного карантина и стала постепенно возвращаться к нормальной жизни. Украинцы впервые за две недели смогли насладиться простыми радостями, такими, как посещение кафе и покупка носков, посуды и прочих «запрещенных» во время локдауна товаров. Последняя неделя января порадовала не слишком морозной, но во многих регионах снежной погодой, а также рядом важных экономических событий.

Верховная Рада, наконец-то, приняла закон о создании Бюро экономической безопасности (БЭБ). Его задача - предотвращать, пресекать и раскрывать преступления в сфере формирования и использования финансовых ресурсов государства. Расследовать подобные нарушения будут исключительно детективы Бюро, а не сотрудники других правоохранительных органов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль приветствовал создание нового органа и ликвидацию налоговой милиции.

«Это без преувеличения знаменательное событие. Украина делает очередной шаг к Европе и цивилизованному миру. Налоговая милиция уходит в прошлое, а на ее месте появится новый аналитический орган, который будет заниматься расследованием финансовых и экономических преступлений без коррупции и «маски-шоу», - написал глава правительства в своем Telegram-канале.

Директора Бюро по итогам открытого конкурса будет назначать Кабинет министров. Пока ни одна кандидатура на эту должность официально представлена не была.

Также на уходящей неделе Рада приняла поданный президентом Владимиром Зеленским закон о всеукраинском референдуме. В перспективе это позволит Украине решить ряд резонансных спорных вопросов, например, допускать ли иностранцев в будущем на рынок земли.

Между тем, правительство продолжает оставаться без полноценного министра энергетики. Рада в четверг во второй раз за последние недели провалила попытку назначить действующего и.о. министра Юрия Витренко, бывшего топ-менеджера НАК «Нафтогаз Украины», первым вице-премьером - министром энергетики.

Витренко временно исполняет обязанности с конца декабря прошлого года. Согласно законодательству, и.о. министра может быть назначен на срок не более 30 дней.

Ограничение тарифов

Из-за повышения тарифов на газ, отопление, горячую воду и электроэнергию в январе по Украине прокатилась волна протестов. Возмущенные граждане требовали от властей оперативной реакции. И власть начала реагировать.

«Вопросы тарифов должны быть проанализированы и решены комплексно, по моему поручению правительство и НКРЭКУ занимаются сейчас этим. Одним словом - работаем, чтобы в ваших домах было тепло, а в ваших кошельках не было пусто», - заявил президент Владимир Зеленский.

На уходящей неделе правительство провело консультации с госрегулятором - НКРЭКУ, народными депутатами, представителями местной власти и поставщиками газа, после чего премьер Денис Шмыгаль попытался успокоить украинцев, заявив, что тепло и горячая вода в ближайшее время не подорожают.

«Тарифы на тепло и горячую воду не будут повышаться до конца отопительного сезона. Нам удалось достичь определенного консенсуса с властью на местах», - сказал он.

Также Кабмин расширил действие граничной цены на природный газ в размере 6,99 гривни за кубометр в феврале-марте 2021 года на объединения собственников многоквартирных домов (ОСМД). Ранее такой тариф был установлен для потребителей газа среди населения.

Кроме того, премьер-министр заверил, что украинцы не будут платить штрафы или пеню, если будут несвоевременно рассчитываться за газ и тепло за январь.

Что касается подорожавшей электроэнергии, то правительство предложило выделить из бюджета 1,4 млрд гривен на компенсацию оплаты электрической энергии, потребленной в первом квартале 2021 года, тем потребителям, которые используют электроотопление. И уже в пятницу Рада приняла соответствующий закон.

Компенсацию также получат многодетные семьи и детские дома семейного типа.

Рост зарплат и индексация пенсий

На уходящей неделе Государственная служба статистики отчиталась о ситуации с зарплатами украинцев. По данным ведомства, средняя заработная плата в декабре 2020 года выросла по сравнению с декабрем предыдущего года на 15,6 процента - до 14 179 гривен. Это почти в три раза выше минимальной зарплаты в стране.

Показатель средней зарплаты в Киеве по итогам декабря 2020 года составил 21 812 гривен. Меньше всего получают жители Черниговской области – в среднем 9 615 гривен.

Также Госстат отметил положительную динамику с выплатой зарплат. Задолженность предприятий в этой сфере в декабре 2020 года сократилась на 21,8 процента по сравнению с предыдущем месяцем и на 1 января 2021 года составила 3,1 млрд гривен.

Еще одной хорошей новостью уходящей недели стала инициатива правительства ввести обязательную индексацию пенсий для всех категорий пенсионеров со следующего года. Кабмин утвердил необходимый для этого законопроект, который вскоре будет передан на голосование в парламент.

«С 2022 года не позднее 1 марта предусматривается ежегодная индексация пенсий. Законопроект урегулирует несправедливость, когда отдельным категориям граждан пенсии просто не индексировались несколько лет», - отметил премьер-министр.

Помимо улучшения пенсионного обеспечения, Кабмин на уходящей неделе предложил интересную идею для поддержки трудовых мигрантов и утвердил законопроект, согласно которому вернувшиеся из-за границы «заробитчане» смогут получить грант в размере до 150 тысяч гривен для открытия собственного бизнеса в Украине.

Будущая неделя обещает быть не менее интересной. Находящаяся последние недели в Киеве миссия ключевого кредитора нашей страны – Международного валютного фонда решила продолжить свою работу еще на семь-десять дней. В начале февраля должны состояться первые поставки вакцин он COVID-19 в Украину, хотя точные сроки пока неизвестны. Крупнейшая в мире сеть мебели и товаров для дома IKEA 1 февраля откроет свой первый магазин в нашей стране.

По прогнозам синоптиков, февраль будет относительно теплым. В северных областях периодически ожидается снег, а на юге страны пройдут дожди. Поэтому советуем не промочить ноги и соблюдать меры безопасности – эпидемия коронавируса продолжает представлять серьезную угрозу.

Анна Нагорная

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