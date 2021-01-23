Баланс недели: Кабмин установил предельную цену на газ, а Нацбанк сохранил учетную ставку и оценил падение ВВП в 2020 году

Кабинет министров установил потолок цены газа для бытовых потребителей, а Нацбанк сохранил учетную ставку на прежнем уровне и оценил падение ВВП в 2020 году в 4,4% - таковы ключевые экономические события уходящей недели.

Третья неделя января началась с непривычных для последних лет крещенских морозов и «горячих» новостей из сферы энергетики.

После прокатившейся по стране волне общественных протестов против повышения тарифов правительство приняло решение установить с февраля до конца отопительного сезона фиксированную цену на газ в размере 6,99 гривен за кубометр для бытовых потребителей.

«По поручению президента Зеленского правительство принимает постановление, которым устанавливается граничная цена на газ 6,99 гривен за кубометр. Такая цена будет действовать на время до завершения отопительного сезона, или до завершения карантина. Выше, чем 6,99 гривен, поставщики не смогут поднимать цены», - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, в среднем с февраля цена на газ по стране уменьшится на 30 процентов, а для большинства граждан она снизится на 40 процентов.

«Решение об установлении граничной цены на газ не означает, что правительство отказывается от развития рынка газа. Но без вмешательства в ситуацию уже в феврале кубометр газа мог подорожать до 12 гривен за кубометр», - подчеркнул Шмыгаль.

В Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» заявили, что принятое правительством решение о введении предельной цены на газ сэкономит бытовым потребителям 4-5 миллиардов гривен. Также представители компании отметили, что в случае, если поставщик газа откажется поставлять газ бытовым клиентам по регулируемой цене, сработает страховой механизм рынка - поставщик «последней надежды» (ППН), которым является госхолдинг «Нафтогаз». В соответствии с требованиями законодательства, потребитель может быть клиентом ППН до 60 дней. В течение этого периода он должен найти нового поставщика газа.

«Мы готовы поддержать граждан Украины в сложный для экономики период, связанный с карантинными ограничениями. «Нафтогаз» готов предоставить ресурс всем газсбытовым организациям на прозрачных и понятных условиях, а также как поставщик «последней надежды» «подхватить» потребителей, которых подвел их поставщик. Но за время карантина нам нужно сделать правильные выводы из этого кризиса и научиться работать на рынке», - сказал глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Глава правительства Шмыгаль также сообщил, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в ближайшее время должна принять решение об установлении предельного тарифа на распределение газа на уровне 1,79 гривен за кубометр.

«Мы сейчас выходим на решение, которым также будет установлена граничная цена и предел тарифа на распределение. Он не будет выше, чем 1,79 гривен за метр кубический. Это решение мы ожидаем от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, уже в ближайшее время», - сказал Шмыгаль, добавив, что это позволит снизить тариф на распределение газа облгазами на 50 и более процентов.

Нацбанк держит учетную ставку

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко на уходящей неделе объявил о решении сохранить учетную ставку на историческом минимуме - 6 процентов годовых. Кстати, регулятор уже пятый раз подряд оставляет ставку на нынешнем уровне.

«Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6 процентов годовых. Нацбанк остается преданным своему обязательству по достижению цели по инфляции. Дальнейшая монетарная политика направлена на обеспечение надлежащего баланса между реакцией на инфляционные риски и поддержкой восстановления экономики», - заявил Шевченко.

При этом он отметил, что в дальнейшем регулятор готов повышать учетную ставку для приведения инфляции к цели.

«Национальный банк принимает во внимание ухудшение инфляционных ожиданий в конце прошлого года, а также усиление фундаментального давления на цены со стороны потребительского спроса. Если влияние этих факторов будет усиливаться, но не будет компенсировано другими факторами, в частности, существенным притоком капитала, Национальный банк повысит учетную ставку. Это позволит сдержать ускорение инфляции в 2021 году и вернуть ее к цели в 5 процентов в 2022 году», - отметил Шевченко.

По данным НБУ, в первом полугодии текущего года ожидается ускорение инфляции, которая по итогам 2020 года составила 5 процентов, достигнув центральной точки целевого диапазона 5 процентов плюс-минус 1 процентный пункт. При этом регулятор прогнозирует ее возвращение в целевой диапазон в первом полугодии 2022 года.

«Национальный банк пересмотрел прогноз роста инфляции в 2021 году в сторону повышения с 6,5 до 7 процентов. Ускорение инфляции в первом полугодии будет определяться оживленным потребительским спросом, подорожанием энергоносителей и худшим, чем прошлогодний, урожаем сельскохозяйственных культур», - сообщили в Нацбанке.

Кроме того, по оценке НБУ, возрастут производственные расходы бизнеса, в частности, на оплату труда. Темпы роста административно регулируемых цен будут оставаться высокими вследствие повышения акцизов на табачные изделия и подорожания электроэнергии.

Падение экономики в 2020 году и планы возобновления роста

Центробанк страны также озвучил свои оценки падения валового внутреннего продукта (ВВП) в 2020 году. По данным регулятора, в ушедшем году реальный ВВП Украины снизился на 4,4 процента. Этот показатель оказался более оптимистичным, чем ранее озвученный НБУ, - в предыдущем прогнозе ожидалось падение ВВП по итогам года на 6 процентов.

«Экономика Украины достаточно быстро восстанавливалась во втором полугодии. После прохождения жесткой фазы карантина падение ВВП замедлилось до 3,5 процента в годовом выражении в третьем квартале, этот тренд сохранился и в четвертом квартале. Усиление карантина в ноябре имело незначительное влияние на деловую активность», - рассказал Кирилл Шевченко.

Восстановление экономики во второй половине года было обусловлено, прежде всего, ростом внутреннего потребления. Увеличение доходов и расходов бюджета поддерживало потребление на высоком уровне.

По прогнозу НБУ, в 2021 году экономика почти наверстает потери от коронакризиса - ВВП Украины должен вырасти на 4,2 процента и продолжит расти на уровне около 4 процентов в 2022-2023 годах.

«Главным двигателем будет оставаться устойчивый внутренний спрос, обусловленный дальнейшим увеличением реальных доходов граждан. Уменьшение неопределенности относительно развития пандемии будет способствовать восстановлению инвестиционной активности», - отметили в Нацбанке.

Перспективы восстановления экономики после коронакризиса не могут не радовать, остается надеяться на реалистичность обнадеживающих прогнозов.

В пятницу премьер-министр Шмыгаль представил общественности проект Национальной экономической стратегии Украины до 2030 года, который будет базироваться на трех десятках векторов развития.

«Она была наработана Кабинетом министров с помощью экспертов на базе Центра экономического восстановления: определены топ-30 векторов экономического развития, был проведен экономический аудит государства, результаты которого были представлены в ноябре», - сказал глава правительства.

Он подчеркнул, что Украина движется «в сторону цивилизованного мира, в сторону Европы и в сторону Евроатлантической интеграции», поэтому очень важно прийти к общему знаменателю по инструментам, которые будут использоваться при реализации стратегии.

Советник премьер-министра Кирилл Криволап высказал прогноз, что реализация этой стратегии позволит в ближайшие десять лет увеличить валовой внутренний продукт Украины в три раза.

На следующей неделе парламент проведет первые в 2021 году пленарные заседания. А погода порадует украинцев долгожданной оттепелью. Весна не за горами.

Екатерина Жирий

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