Баланс недели: Рада одобрила госбюджет-2021, гривня укрепилась, а предприниматели продолжили акцию протеста

Верховная Рада приняла закон о госбюджете на 2021 год с дефицитом 5,5 процента от ВВП, гривня укрепляется, а предприниматели продолжили акцию протеста против введения локдауна и фискализации - таковы ключевые экономические новости уходящей недели.

Третья неделя декабря ознаменовалась важным событием, от которого будет зависеть экономическое развитие страны в 2021 году: Верховная Рада одобрила предложенный правительством закон о госбюджете с дефицитом в размере 5,5 процента валового внутреннего продукта.

Министр финансов Сергей Марченко в ходе представления документа в парламенте отметил, что госбюджет на следующий год является сбалансированным и реалистичным.

«Бюджет является сбалансированным, реалистичным, и мы четко уверены, Министерство финансов и правительство, что мы его выполним, в этом нет никаких сомнений», - заявил министр.

«Доходы бюджета составили 1 трлн 92 млрд гривен, это реальные средства, которые планирует получить государство в следующем году, не повышая налоги и не оказывая давление на бизнес. Это подкреплено детальными расчетами», - добавил Марченко.

Также глава Минфина сообщил, что расходы госбюджета на 2021 год предусмотрены в размере 1 трлн 347 млрд гривен, а дефицит госбюджета между первым и вторым чтением был уменьшен на 23,7 млрд гривен - с 6 до 5,5 процента от ВВП, составив 246,6 млрд гривен.

«Этой суммы достаточно для финансирования всех приоритетов. Каждая гривня плательщиков налогов будет использована эффективно и по целевому назначению», - сказал Марченко.

Министр финансов подчеркнул, что параметры государственного бюджета на 2021 год совпадают с оценками специалистов ключевого кредитора страны - Международного валютного фонда.

«Мы продолжаем двигаться в рамках сотрудничества с МВФ. В целом, параметры бюджета-2021 совпадают с оценками специалистов Фонда, это свидетельствует о том, что мы движемся в правильном направлении», - резюмировал Марченко.

Укрепление гривни

На уходящей неделе украинская нацвалюта продолжала медленно, но уверенно укрепляться. Еще в понедельник официальный курс гривни к доллару был на уровне 27,97 грн/долл., а уже к концу недели гривня укрепилась на 15 копеек - до 27, 82 грн/долл.

По словам главного экономиста инвестиционной компании Dragon Capital Елены Белан, основными причинами укрепления курса гривни в краткосрочной перспективе являются рост цен на товары отечественного экспорта и восстановление спроса нерезидентов на внутренние государственные облигации (ОВГЗ).

«С начала года сталь подорожала в полтора раза, достигнув почти 700 долларов за тонну, самого высокого уровня с 2011 года, а цены на пшеницу и кукурузу выросли на 19 процентов и 32 процента, соответственно, из-за уменьшения урожая. Одновременно привлекательность ОВГЗ для иностранных инвесторов возросла, благодаря возобновлению сотрудничества с МВФ и увеличению ставок доходности до 10-12 процентов. За последние две недели нерезиденты увеличили свой портфель государственных облигаций Украины более чем на 200 млн долларов после девяти месяцев постоянного снижения инвестиций», - отметила Белан.

Аналитик компании Roboforex Андрей Гойлов считает, что доверие к Украине со стороны международных финансовых организаций благоприятно влияет на курс национальной валюты по отношению к евро и доллару.

«Всемирный банк согласовал помощь Украине в размере 300 млн долларов. Тем самым рынки получают подтверждение доверия к нашей стране со стороны международных финансовых организаций, что благоприятно влияет на курс национальной валюты к евро и доллару», - отметил он.

Возмущенные предприниматели

На уходящей неделе активная часть украинских предпринимателей продолжила в столице протестную акцию с требованиями отмены внедрения кассовых аппаратов и предоставления возможности работать во время вводимого правительством локдауна с 8 по 24 января.

По началу протесты проходили в правительственном квартале, в частности, под стенами Верховной Рады, немного позже они переместились на центральную площадь страны - Майдан Независимости. Уже несколько дней подряд предприниматели не расходятся ни днем, ни ночью, главное условие прекращения акции – удовлетворение их требований.

Чтобы частично успокоить гнев ФОПов, Верховная Рада приняла закон, который позволяет бизнесменам и наемным работникам, деятельность которых подпадает под запрет в период жесткого карантина в январе, оформить заявку на получение помощи от государства в размере восемь тысяч гривен с 14 до 31 декабря в приложении «Дія».

Вскоре после старта программы премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что за первые 10 часов работы услугой воспользовались более пяти тысяч человек, а уже к концу уходящей недели - более 200 тысяч украинцев успешно подали на портале «Дія» заявки на получение единовременной помощи.

Стратегически важным для экономики страны решением стала ратификация Верховной Радой соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии. Великобритания покидает Европейский Союз, поэтому для Киева было чрезвычайно важно достичь договоренностей о новом режиме двустороннего сотрудничества.

Как отметил с трибуны парламента министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, ратификация соглашения позволит вывести отношения Украины с Великобританией на качественно новый уровень.

«Будут созданы оптимальные условия для свободной торговли между нашими странами, что будет содействовать выходу украинских компаний с их товарами на рынок Великобритании. Кроме того, благодаря этому соглашению мы усилим политическое партнерство, преобразуем его в стратегическое партнерство с Британией в противодействии российской агрессии против нашего государства. Мы внедрим новый формат отношений, который обеспечит регулярный обмен и согласование ключевых международных позиций между Лондоном и Киевом», - сказал глава МИД.

Предпоследняя неделя уходящего года будет посвящена празднованию католического и протестантского Рождества, а также активизации подготовки к Новому году, парламент уйдет до середины января на каникулы, а Государственная служба статистики опубликует данные об объеме ВВП за три квартала уходящего года.

Богдан Слуцкий

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