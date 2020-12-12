Баланс недели: ЕС выделяет Украине 600 миллионов евро, Кабмин объявляет январский локдаун, а инфляция идет в рост

Украина получила от Европейского Союза макрофинансовую помощь в 600 миллионов евро, Кабмин объявил о введении в стране локдауна с 8 по 24 января, а Госстат сообщил об ускорении инфляции - таковы основные экономические новости уходящей недели.

Важным для экономической и деловой жизни страны событием второй недели декабря стало решение правительства о введении в Украине усиленного карантина сразу после окончания новогодних и рождественских праздников – с 8 по 24 января.

«С 8 по 24 января 2021 года в Украине будут введены усиленные карантинные ограничения. Назовем их «зимние каникулы ради безопасности». Это делается для того, чтобы не допустить разворачивания новой мощной волны заболеваемости, которая может наступить, в частности, после новогодних праздников», - заявил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, усиленные карантинные ограничения позволят разорвать цепочку заболеваемости, которая может сформироваться во время праздников. При этом премьер отметил, что карантин решили не ужесточать в декабре из-за «некоторых положительных тенденций».

Вводимые жесткие карантинные ограничения предусматривают запрет на работу заведений общественного питания (кроме адресной доставки заказов и заказов на вынос), развлекательных заведений, а также заведений торговли непродовольственными товарами.

Закрыться в январе также придется учреждениям культуры, спортивным залам, учебным заведениям, кроме детсадов.

Под запрет также попало проведение массовых мероприятий, кроме организации горнолыжного досуга (без работы заведений общественного питания и продажи алкогольных напитков).

Между тем, общественный транспорт в Украине будет работать в штатном режиме. Правительство еще разрешает организацию «новогодних елок» без концертов, спортивных соревнований и других официальных мероприятий без зрителей, также будут работать аптеки, заправки, ветлечебницы и СТО.

Помощь от Евросоюза

На уходящей недели порадовал Евросоюз, выделивший Украине первый транш в рамках новой программы макрофинансовой помощи на сумму 600 миллионов евро.

Как сообщило Министерство финансов, помощь была предоставлена в виде долгосрочного займа под ставку 0,125% со сроком погашения в июне 2035 года.

В Минфине сообщили, что для предоставления транша Европейская комиссия осуществила размещение собственных облигаций с отрицательной доходностью -0,143 процента, благодаря чему после отчислений комиссий за выпуск Украина фактически получила 623,5 миллиона евро.

Как отметил министр финансов Сергей Марченко, эта помощь будет направлена на финансирование расходов государственного бюджета.

«Мы благодарны Европейской комиссии за оказанную поддержку, которая, безусловно, является очередным отражением стратегического партнерства между Украиной и Европейским Союзом. Полученные средства будут направлены на финансирование расходов государственного бюджета, что будет способствовать поддержанию финансовой стабильности в Украине», - сказал Марченко.

Также в Минфине сообщили, что в настоящее время правительство продолжает работу по выполнению своих обязательств для получения второго транша в рамках этой программы также на 600 миллионов евро путем реализации структурных реформ.

Данная поддержка со стороны ЕС является крайне важной для нашей страны в столь непростое кризисное время. Ведь, как заявил глава Национального банка Кирилл Шевченко, без сотрудничества с зарубежными финансовыми партнерами восстановление отечественной экономики будет более медленным.

«Сотрудничество с Международным валютным фондом остается фундаментом для восстановления украинской экономики. Финансирование от МВФ и других международных партнеров является критически важным для осуществления запланированных бюджетных расходов. Без этой поддержки фискальный импульс, необходимый для оживления экономики, будет значительно меньшим, а восстановление - более медленным», - сказал Шевченко.

Он подчеркнул, что выполнение Украиной обязательств в рамках соглашений с международными кредиторами разблокирует следующие транши финансирования. Это будет способствовать снижению стоимости государственных заимствований на внутреннем и внешнем рынках.

Инфляция пошла в рост

На уходящей неделе Государственная служба статистики отчиталась об ускорении инфляции в ноябре. Так, в прошлом месяце потребительские цены выросли на 3,8 процента, по сравнению с ноябрем 2019 года.

К предыдущему месяцу потребительские цены в ноябре выросли на 1,3 процента, а с начала года – на 4,1 процента.

Больше всего (на 9,4 - 6,3 процента) подорожали овощи, сахар, яйца и подсолнечное масло. Также существенным был рост коммунальных тарифов - на 8 процентов, в основном за счет повышения цен на природный газ - на 26,7 процента.

Комментируя зафиксированные Госстатом показатели инфляции, в Национальном банке отметили, что этот прирост оказался выше, чем ожидал регулятор. В то же время, Нацбанк ожидает вхождения инфляции в целевой диапазон 5 процентов плюс-минус 1 процентный пункт к концу года и дальнейший рост потребительских цен в последующие месяцы.

В НБУ сообщили, что значительный вклад в ускорение инфляции сделало увеличение стоимости природного газа на европейском рынке, что сказалось на внутренних ценах на газ, отопление и горячую воду. Кроме того, стремительно повысились цены на отдельные продукты питания вследствие худшего урожая и связанного с этим ростом мировых цен.

По данным НБУ, оживленный потребительский спрос также поддерживал рост цен в последние месяцы. Повышение доходов и ухудшение ожиданий, в том числе из-за неопределенности карантина, побудили граждан к активным расходам, о чем свидетельствовал рост розничного товарооборота. Этому также способствовало активное восстановление экономики во втором полугодии.

В Нацбанке также прокомментировали влияние «карантина выходного дня» на национальную экономику, которое, по оценке регулятора, было сравнительно незначительным, хотя и привело к ухудшению настроений бизнеса и потребителей.

Что касается анонсированных правительством карантинных ограничений в январе 2021 года, то, по оценкам Национального банка, они будут несущественно влиять на экономическую активность, потребительский спрос и, соответственно, инфляцию.

Нацбанк сохранил учетную ставку

Важным экономическим событием уходящей недели стало решение Национального банка сохранить учетную ставку на уровне 6 процентов - уже четвертый раз подряд.

«Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6 процентов годовых. С одной стороны, это не меняет стимулирующий характер монетарной политики, что важно для восстановления экономики, а с другой - и в дальнейшем будет способствовать сохранению умеренных темпов инфляции», - сказано в материалах НБУ.

В Нацбанке считают, что ключевым риском для макрофинансовой стабильности остается усиление пандемии коронавируса и карантинных мер по его преодолению, что может привести к ухудшению потребительских настроений и угнетению внутреннего спроса, что будет тормозить экономическую активность и инфляцию.

Отмечается, что в дальнейшем монетарная политика Национального банка будет зависеть, прежде всего, от развития эпидемической ситуации и инфляционных рисков. В случае быстрой стабилизации эпидемической ситуации экономика продолжит восстанавливаться, что будет сопровождаться умеренным ускорением инфляции. Основным стимулирующим инструментом будет выступать фискальная политика и ожидаемое повышение минимальной заработной платы.

В то же время, Нацбанк, хоть и будет проводить мягкую монетарную политику, готов отреагировать повышением учетной ставки на ускорение инфляции в условиях оживления мировой и национальной экономик.

Следующая неделя обещает быть не менее насыщенной политическими и экономическими событиями. Внимание будет приковано к парламенту, который проведет свою последнюю пленарную неделю в 2020 году, на которой, помимо прочего, должен быть принят закон о государственном бюджете на следующий год.

Игорь Орел

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