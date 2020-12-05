Баланс недели: Кабмин отказался от карантина выходного дня, а Рада приняла закон о водном транспорте и отсрочила введение кассовых аппаратов для бизнеса

Кабинет министров отказался продлевать карантин выходного дня, а Верховная Рада приняла закон о водном транспорте, отсрочила на год внедрение кассовых аппаратов для предпринимателей и приняла пакет президентских законов в помощь бизнесу на период коронакризиса.

Первая неделя зимы запомнится украинцам тем, что на фоне высоких показателей заболеваемости коронавирусом во многих регионах страны ни Офис президента, ни Кабинет министров не смогли прийти к единому мнению относительно введения нового жесткого локдауна.

Между тем, в среду премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства объявил, что карантин выходного дня продлен не будет.

«Можно констатировать, что мы получили положительный эффект. К концу карантина выходного дня, 30 ноября, за предыдущую неделю мы получили на 6 тысяч случаев заболевания меньше, чем это было прогнозируемо», - сказал он.

По словам Шмыгаля, усиленные меры карантина в выходные дни несколько стабилизировали ситуацию с заболеваемостью среди украинцев, а больничные койки начали понемногу разгружаться.

Вместе с тем, и на выходные, и в будни по всей стране и дальше будут действовать ограничения оранжевой зоны. Это значит, что развлекательным заведениям и ресторанам нельзя работать в ночное время (после 22.00), заведения общепита смогут принимать гостей при условии заполняемости посадочных мест менее, чем на половину, а общественный транспорт сможет перевозить число пассажиров, равное количеству сидячих мест.

Что же касается жесткого локдауна с максимальными ограничениями, то в Кабмине не планируют его вводить до Нового года. Министерство здравоохранения предложило сделать это на праздники – начиная с первых чисел января, продолжительностью три недели.

«Мы будем предлагать правительству плановый жесткий карантин с максимальными ограничениями, начиная с первых чисел января. Считаем, что длительность такого карантина, чтобы достичь максимального эффекта, должна быть в течение трех недель», - сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Изменится ли решение властей относительно даты введения локдауна в течение месяца, сложно сказать. Но несомненно, жесткий карантин в Украине будет введен, ведь такие меры используют европейские страны, а мы в этом вопросе следуем их примеру.

Возрождение речного судоходства

На уходящей неделе Верховная Рада приняла несколько важных экономических законов, один из которых - о водном транспорте.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, это дает старт реформе речных перевозок и возрождению эффективной речной логистики.

«Реформе речных перевозок быть. Благодаря реализации этого закона, мы сможем возродить самый дешевый и экологичный способ доставки грузов – речные перевозки и создать эффективную речную логистику», – отметил министр.

Один из авторов закона, народный депутат, глава подкомитета по вопросам речного транспорта комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Артем Ковалев считает, что принятие Радой этого закона станет первым шагом к открытому и конкурентному рынку грузовых и пассажирских перевозок по воде.

«Принятие закона - старт реформы речных перевозок. Это первый шаг к открытому и конкурентному рынку грузовых и пассажирских перевозок по воде. А это: увеличение перевозок по воде, удешевление логистики для бизнеса, развитие судостроения, новые предприятия и новые рабочие места, украинские и иностранные инвестиции, модернизация речной инфраструктуры», - написал Ковалев на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что активное развитие речных перевозок в Украине позволит государству получить экономические выгоды и сэкономить миллиарды гривен на ремонте дорог.

Закон регулирует все сферы деятельности водного транспорта: вопросы государственного регулирования, речной инфраструктуры, перевозки грузов и пассажиров, судоходства. Документ также призван развивать пассажирские перевозки по рекам Украины, в том числе международные.

Для этих целей в специальном фонде госбюджета создадут Государственный фонд развития внутренних водных путей. Средства фонда будут направляться на обслуживание водных путей, строительство, реконструкцию, ремонт и содержание инфраструктуры внутреннего водного транспорта.

Что касается модернизации остального транспорта, то на уходящей неделе Минэкономразвития заявило о масштабном плане по обновлению железнодорожных грузовых вагонов. Дело в том, что более 90 процентов грузовых вагонов уже исчерпали срок эксплуатации. Некоторые вагоны, которые продолжают использоваться, были выпущены еще в 1960-х годах.

«Цель совместных наработок - кардинальное обновление грузовых вагонов в ближайшие 10 лет, что ведет за собой миллиардные государственные заказы для украинских производителей, сотни тысяч рабочих мест, дополнительный рост ВВП в расчете +2,0% в год», – сообщило министерство.

Отсрочка РРО и помощь бизнесу

Во вторник, 1 декабря, Рада приняла закон, предусматривающий отсрочку использования кассовых аппаратов предпринимателями на упрощенной системе налогообложения до 1 января 2022 года. Иными словами, депутаты перенесли фискализацию малого бизнеса еще на год. После переходного периода использование программных регистраторов расчетных операций (РРО) будет обязательным.

До этого в течение месяца физлица-предприниматели проводили под зданием Верховной Рады митинги с требованием отменить фискализацию. И просто отсрочка этого процесса их не устроила.

В пятницу, 4 декабря, митинги продолжились уже под Офисом президента, протестующие вызывали на переговоры главу государства и премьер-министра, чтобы окончательно решить все вопросы с фискализацией.

В то же время, на уходящей неделе Рада приняла законопроекты из так называемого пакета президента Владимира Зеленского относительно помощи бизнесу на случай усиления карантина.

В частности, принятый депутатами закон о материальной помощи предпринимателям на период карантинных ограничений предусматривает выплату единовременной материальной помощи в размере 8 тысяч гривен застрахованным лицам – наемным работникам и физлицам-предпринимателям, которые могут потерять часть зарплаты или дохода в случае остановки их деятельности из-за локдауна.

Также предусмотрены одноразовая материальная помощь субъектам хозяйствования с целью сохранения рабочих мест и компенсация расходов на уплату единого социального взноса (ЕСВ) за работников.

Еще один принятый закон предлагает внедрить налоговые каникулы для 200 тысяч физлиц-предпринимателей первой группы – они освобождаются от уплаты единого налога и ЕСВ с декабря по май 2021 года. Кроме того, ФОПам списывается налоговый долг, если по состоянию на 1 ноября 2020 года он не превышал 3060 гривен.

На следующей неделе Госстат обнародует новые данные об инфляции в Украине, а правительство может рассмотреть вопрос повышения тарифов на электроэнергию для населения, как это обещал министр энергетики.

По прогнозам «Укргидрометцентра», вторая неделя зимы будет почти бесснежной, а температура воздуха в большинстве областей опустится еще на несколько градусов. Настало время активно укреплять иммунитет и готовиться к новогодним праздникам, которые в это нелегкое время лучше провести дома, вместе с близкими.

Анна Нагорная

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