Баланс недели: президент обещает поддержку бизнесу, Минэнерго намерено повысить электротарифы, а падение промпроизводства ускоряется

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал поддержать бизнес в условиях ужесточения карантина, новый глава Минэнерго заявил о намерении повысить тариф на электричество для населения, а Госстат сообщил об ускорении падения объемов промпроизводства - таковы ключевые экономические новости уходящей недели.

Последняя неделя осени ознаменовалась ростом в Украине темпов заболеваемости коронавирусом. Стартовавший в начале ноября карантин выходного дня больно ударил по многим отечественным предпринимателям, а впереди еще замаячил новый новогодний локдаун.

В этой связи глава государства Владимир Зеленский обнародовал инициативу о поддержке бизнеса, пострадавшего от вводимых правительством карантинных ограничительных мер.

Президент пообещал в ближайшее время внести в Верховную Раду законопроект, предусматривающий компенсацию по уплате единого социального взноса (ЕСВ) за наемных работников для предприятий, работа которых прекратилась. Это суммарно почти 1,5 миллиарда гривен для порядка 120 тысяч юридических лиц.

«Если из-за усиления карантина ваша деятельность запрещается, вы получите компенсацию на оплату ЕСВ за своих наемных работников. Небольшая кофейня, где работает пять человек, получит компенсацию около 8-10 тысяч гривен. Конечно, все эти программы будут доступны не только кафе, но и всем, кто пострадал от карантина», - заявил президент.

Он также анонсировал внесение на рассмотрение парламента законопроектов, предусматривающих выплату единовременной материальной помощи бизнесу и работникам, чья сфера деятельности пострадает от усиления карантина.

«В ближайшее время в парламент будут поданы законопроекты, предусматривающие следующее: единовременная материальная помощь тем, чья сфера деятельности подпадает под запрет усиления карантина. И если вы ФЛП, и вынуждены закрыть, например, свое кафе, например, или если вы наемный работник, и вас увольняют из-за того, что кафе, к сожалению, закрывается, то вы сможете получить помощь в размере 8 тысяч гривен», - рассказал президент.

Кстати, Зеленский уже внес в парламент законопроект о социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период ограничительных противоэпидемических мер.

Кабинет министров также решил поддержать представителей бизнеса, продлив до конца года программу финансовой поддержки физических лиц – предпринимателей, которые используют упрощенную систему налогообложения первой и второй группы, а также имеют детей. То есть, будет продлена программа поддержки ФОПов, которая действовала в мае-августе. В такой способ правительство намерено компенсировать потери в ноябре и декабре тем предпринимателям, которые пострадали от введения «карантина выходного дня».

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, речь идет о выплате 2 тысяч гривен на каждого ребенка возрастом до 10 лет, а в целом финансирование по этой программе до конца года составит 1 миллиард гривен.

Согласование бюджета-2021

В конце уходящей недели правительство утвердило доработанный ко второму чтению проект закона «О государственном бюджете Украины на 2021 год». Документ передан на рассмотрение Верховной Рады.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, уточненный законопроект предусматривает дефицит госказны в следующем году в размере 5,5 процента от валового внутреннего продукта, доходы - 1 трлн 92 млрд гривен, расходы - 1 трлн 328 млрд гривен.

«Мы много совместной работы и консультаций провели с народными депутатами, экспертами, учли большинство предоставленных предложений, исходя из приоритетности расходов, существующих возможностей ресурсной части бюджета и состояния национальной экономики. Ключевой аспект – то, что бюджет остается сбалансированным и реалистичным к выполнению», - сказал премьер.

Министр финансов Сергей Марченко уточнил, что при подготовке документа от народных депутатов поступило более двух с половиной тысяч предложений, большинство из которых учли. Велся «бюджетный» диалог и с МВФ.

«В процессе доработки мы проводили консультации с миссией Международного валютного фонда для формирования совместного видения основных бюджетных показателей в рамках программы партнерства Украины и МВФ, рамок доходов, расходов и дефицита. В целом, параметры бюджета 2021 года совпадают с оценками специалистов Фонда, что было важным для продолжения успешного сотрудничества Украины и МВФ», - отметил министр, добавив, что была найдена возможность уменьшить дефицит госбюджета с 6 до 5,47% ВВП.

Перспектива подорожания электроэнергии

На уходящей неделе новый и.о. министра энергетики Юрий Бойко на своей первой в должности пресс-конференции заявил, что считает важным вопрос пересмотра с 2021 года действующего механизма перекрестного субсидирования, по которому население получает электроэнергию по льготной цене.

«Следующий приоритет – снижение перекрестного субсидирования. За этой фразой стоит объективная необходимость пересмотра подходов к формированию тарифов для бытовых потребителей. Поскольку на сегодняшний день присутствует большое количество манипулятивных заявлений о конечной стоимости электроэнергии для населения», - сказал он.

По его словам, по состоянию на ноябрь, действующие тарифы покрывают только расходы на транспортировку электроэнергии по сетям.

«Итак, суммарно доставка стоит 1 грн 03 копейки, а средневзвешенная цена одного кВт-ч для бытового потребителя за последние два месяца статистически составляет 1 грн 04 копейки. То есть, по сути, в рамках текущей модели ПСО, по которой «Энергоатом» и «Укргидроэнерго» продают электроэнергию для «Гарантированного покупателя» по 1 копейке, оплачивается исключительно поставка», - пояснил свою позицию Бойко.

Он также сообщил, что уже на следующей неделе министерство может представить предложение по новым подходам к формированию тарифов для населения.

«Думаю, на следующей неделе будет уже готовое к принятию решение. Оно будет предусматривать максимально сбалансированный и максимально мягкий подход в части тарифов для бытовых потребителей», – сказал он.

На данный момент в Украине цена на электроэнергию для населения составляет 90 копеек за 1 кВт-ч при потреблении до 100 кВт-ч, а свыше этого - 168 копеек за кВт-ч, она остается неизменной с 2017 года. Цены для бытовых потребителей не растут, благодаря механизму спецобязательств (ПСО), возложенных на энергогенерирующие компании.

Ускорение падения промпроизводства

На уходящей неделе Государственная служба статистики сообщила, что спад промышленного производства в Украине в октябре 2020 года в годовом выражении – к октябрю 2019 года – без учета корректировки на эффект календарных дней ускорился до 5 процентов после падения на 4,4 процента в сентябре.

С учетом корректировки на эффект календарных дней промпроизводство в октябре в годовом выражении упало на 3,9 процента.

По сравнению с предыдущим месяцем, промпроизводство в октябре выросло на 5,8 процента без учета корректировки на эффект календарных дней и сократилось на 0,5 процента - с учетом корректировки.

Что касается падения производства в разрезе основных видов деятельности, то в добывающей промышленности и разработке карьеров в октябре падение по сравнению с октябрем 2019 года составило 2,5 процента, в перерабатывающей промышленности – 6,6 процента, а в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 1,8 процента.

В разрезе основных промышленных групп годовое падение производства по инвестиционным товарам составило 19,3 процента, по потребительским товарам краткосрочного использования – 6,1 процента, по энергии – 3,4 процента.

Положительную динамику продемонстрировало только производство потребительских товаров длительного пользования, рост составил 5,4 процента.

На следующей неделе в Украину придет календарная зима с заморозками и снегопадами. А депутаты соберутся на пленарное заседание и, возможно, примут закон о государственном бюджете на 2021 год. До Нового года остается один месяц, до весны – три. Наберемся терпения.

Екатерина Жирий

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