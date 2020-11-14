Баланс недели: Кабмин ввел карантин выходного дня, Госстат сообщил об ускорении инфляции, а гривня вновь ослабла

Кабмин отказался от адаптивного карантина и ввел карантин выходного дня, Госстат сообщил об ускорении инфляции, а гривня продолжила падение после непродолжительного укрепления – таковы ключевые экономические новости уходящей недели.

Вторая неделя ноября снова заставила бизнес нервничать и подсчитывать возможные будущие убытки, поскольку Кабинет министров на заседании в среду принял непопулярное решение - отказался от адаптивного карантина и ввел карантин выходного дня.

«Мы предлагаем отказаться от адаптивного карантина и перейти на общегосударственный карантин с ограничениями, которые действуют в предыдущем варианте карантина на территориях с оранжевым уровнем эпидопасности, для всех территорий», - заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он также отметил, что так называемый карантин выходного дня будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. Вводятся дополнительные ограничения с этих выходных, предварительно - на три недели.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, экономика Украины не выдержит повторения полного локдауна. Именно поэтому правительство и Минздрав, вместе с эпидемиологами, аналитиками, представителями бизнеса начали искать оптимальный вариант усиления карантинных ограничений.

В частности, в выходные дни дополнительно к ограничениям, предусмотренным в будни, будет запрещена деятельность заведений питания, торговых центров, культурных заведений, спортзалов, фитнес-центров, хостелов. Однако, работа отелей при соблюдении норм социального дистанцирования будет пока разрешена.

Ряд представителей хостелов, на условиях анонимности, отметили, что закрывать свои заведения на период действия карантина выходного дня не намерены и планируют работать в штатном режиме.

Аналогичную позицию несогласия с решением правительства высказали и муниципальные власти многих украинских городов. Они считают, что полное закрытие малого и среднего бизнеса на выходные дни станет тяжелым ударом для тысяч предпринимателей и их семей.

Между тем, одновременно с введением дополнительных карантинных мер Кабмин отменил верхнюю планку зарплат, установленную на уровне 47 230 гривен, для руководителей, членов правлений и наблюдательных советов «Укрзализныци», аэропорта «Борисполь» и Администрации морских портов. Теперь они снова будут получать миллионы, а в это время представители малого и среднего бизнеса вынуждены будут сокращать персонал и, возможно, даже закрываться свои предприятия, или уходить «в тень», чтобы выжить.

Инфляция набирает обороты

Государственная служба статистики на уходящей неделе обнародовала данные об инфляции, согласно которым, потребительские цены в Украине в октябре в годовом выражении - по сравнению с октябрем 2019 года – выросли до 2,6 процента, ускорившись с 2,3 процента в сентябре. По сравнению с сентябрем 2020 года потребительские цены в октябре выросли на 1 процент, а с начала года – на 2,7 процента.

На потребительском рынке в октябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,1 процента. Больше всего (на 22,9 процента и 22,7 процента) подорожали сахар и яйца. На 7,3-0,8 процента выросли цены на подсолнечное масло, сало, хлеб, молоко и молочные продукты, макаронные изделия, мясо и мясопродукты. В то же время, на 6,2 процента подешевели фрукты, на 1,5-0,3 процента - рис, овощи, рыба и продукты из рыбы.

Цены на алкогольные напитки повысились на 0,9 процента, а на табачные изделия - на 1,8 процента.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива составил 4,4 процента и произошел, в основном, за счет повышения цен на природный газ - на 18,2 процента, а также тарифов на отопление - на 3,5 процента.

Стоит отметить, что нынешний показатель инфляции пока находится ниже целевого диапазона в 5 процентов, плюс-минус один процент. Но с оживлением экономической активности на фоне сохранения мягкой монетарной и фискальной политики, а также из-за подорожания энергоносителей есть большая вероятность, что рост розничных цен ускорится и достигнет целевого диапазона в конце года.

В то же время, в связи с ростом уровня заболеваемости коронавирусом и усилением карантина возвращение инфляции в целевой диапазон может занять немного больше времени.

Гривня вновь сдает позиции

В начале ноября украинская национальная валюта ненадолго окрепла, но в последние дни вновь начала сдавать позиции. Еще в понедельник официальный курс гривни к доллару был на уровне 28,11 грн/долл., но к концу недели гривня ослабла на 9 копеек - до 28,20 грн/долл.

По мнению экспертов инвестгруппы ICU, в ближайшие недели курс под влиянием сезонных факторов вернется в коридор 28,5-29 грн/долл.

«На прошлой неделе гривня удивила резким усилением. Еще в понедельник НБУ был вынужден продать более 70 миллионов долларов для сдерживания падения национальной валюты, а по итогам недели оно уже усилилось на 12% - до 28,14 грн/долл. Откуда такой скрытый ресурс в гривне, когда до конца года пророчили только падение? Ответ довольно тривиален - это временная передышка», - говорится в сообщении ICU.

По словам главы Совета НБУ Богдана Данилишина, с точки зрения фундаментальных факторов для девальвации гривни нет оснований.

«По результатам 9 месяцев 2020 года сальдо счета текущих операций Украины является положительным на уровне 4,2 млрд долларов (за 9 месяцев 2019 года - «минус» 5,6 млрд долларов). В то же время, объем международных резервов НБУ, который сейчас превышает 26 млрд долларов, является достаточным для обслуживания плановых выплат по внешним и внутренним заимствованиям в иностранной валюте, а также для нивелирования чрезмерного давления на обменный курс гривни», - отметил Данилишин.

На следующей недели нас ожидает возобновление пленарной работы Верховной Рады. Однако, учитывая, что спикер парламента Дмитрий Разумков и его первый заместитель Руслан Стефанчук находятся на больничном из-за положительного теста на Covid-19, возникает вопрос - кто будет проводить пленарные заседания? Возможно, вице-спикер Рады Елена Кондратюк, которая уже заявила о готовности выручить коллег.

Будет следующая неделя насыщенной и экономическими событиями. Одновременно с ожидаемым похолоданием, Госстат должен обнародовать оперативную оценку ВВП за третий квартал, а также сообщить об объеме производства за десять месяцев 2020 года.

Богдан Слуцкий

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