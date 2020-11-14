Кабмин ввел карантин выходного дня / Фото УНИАН

Баланс недели: Кабмин ввел карантин выходного дня, Госстат сообщил об ускорении инфляции, а гривня вновь ослабла

Богдан Слуцкий
07:30, 14 ноября 2020
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Кабмин отказался от адаптивного карантина и ввел карантин выходного дня, Госстат сообщил об ускорении инфляции, а гривня продолжила падение после непродолжительного укрепления – таковы ключевые экономические новости уходящей недели.

Вторая неделя ноября снова заставила бизнес нервничать и подсчитывать возможные будущие убытки, поскольку Кабинет министров на заседании в среду принял непопулярное решение - отказался от адаптивного карантина и ввел карантин выходного дня.

«Мы предлагаем отказаться от адаптивного карантина и перейти на общегосударственный карантин с ограничениями, которые действуют в предыдущем варианте карантина на территориях с оранжевым уровнем эпидопасности, для всех территорий», - заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он также отметил, что так называемый карантин выходного дня будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. Вводятся дополнительные ограничения с этих выходных, предварительно - на три недели.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, экономика Украины не выдержит повторения полного локдауна. Именно поэтому правительство и Минздрав, вместе с эпидемиологами, аналитиками, представителями бизнеса начали искать оптимальный вариант усиления карантинных ограничений.

В частности, в выходные дни дополнительно к ограничениям, предусмотренным в будни, будет запрещена деятельность заведений питания, торговых центров, культурных заведений, спортзалов, фитнес-центров, хостелов. Однако, работа отелей при соблюдении норм социального дистанцирования будет пока разрешена.

Ряд представителей хостелов, на условиях анонимности, отметили, что закрывать свои заведения на период действия карантина выходного дня не намерены и планируют работать в штатном режиме.

Бизнес уже подсчитывает убытки от карантина выходного дня / Фото УНИАН

Аналогичную позицию несогласия с решением правительства высказали и муниципальные власти многих украинских городов. Они считают, что полное закрытие малого и среднего бизнеса на выходные дни станет тяжелым ударом для тысяч предпринимателей и их семей.

Между тем, одновременно с введением дополнительных карантинных мер Кабмин отменил верхнюю планку зарплат, установленную на уровне 47 230 гривен, для руководителей, членов правлений и наблюдательных советов «Укрзализныци», аэропорта «Борисполь» и Администрации морских портов. Теперь они снова будут получать миллионы, а в это время представители малого и среднего бизнеса вынуждены будут сокращать персонал и, возможно, даже закрываться свои предприятия, или уходить «в тень», чтобы выжить.

Инфляция набирает обороты

Инфляция ускоряется / Фото УНИАН

Государственная служба статистики на уходящей неделе обнародовала данные об инфляции, согласно которым, потребительские цены в Украине в октябре в годовом выражении - по сравнению с октябрем 2019 года – выросли до 2,6 процента, ускорившись с 2,3 процента в сентябре. По сравнению с сентябрем 2020 года потребительские цены в октябре выросли на 1 процент, а с начала года – на 2,7 процента.

На потребительском рынке в октябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,1 процента. Больше всего (на 22,9 процента и 22,7 процента) подорожали сахар и яйца. На 7,3-0,8 процента выросли цены на подсолнечное масло, сало, хлеб, молоко и молочные продукты, макаронные изделия, мясо и мясопродукты. В то же время, на 6,2 процента подешевели фрукты, на 1,5-0,3 процента - рис, овощи, рыба и продукты из рыбы.

Цены на алкогольные напитки повысились на 0,9 процента, а на табачные изделия - на 1,8 процента.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива составил 4,4 процента и произошел, в основном, за счет повышения цен на природный газ - на 18,2 процента, а также тарифов на отопление - на 3,5 процента.

Стоит отметить, что нынешний показатель инфляции пока находится ниже целевого диапазона в 5 процентов, плюс-минус один процент. Но с оживлением экономической активности на фоне сохранения мягкой монетарной и фискальной политики, а также из-за подорожания энергоносителей есть большая вероятность, что рост розничных цен ускорится и достигнет целевого диапазона в конце года.

В то же время, в связи с ростом уровня заболеваемости коронавирусом и усилением карантина возвращение инфляции в целевой диапазон может занять немного больше времени.

Гривня вновь сдает позиции

Гривня продолжила падение / Фото УНИАН

В начале ноября украинская национальная валюта ненадолго окрепла, но в последние дни вновь начала сдавать позиции. Еще в понедельник официальный курс гривни к доллару был на уровне 28,11 грн/долл., но к концу недели гривня ослабла на 9 копеек - до 28,20 грн/долл.

По мнению экспертов инвестгруппы ICU, в ближайшие недели курс под влиянием сезонных факторов вернется в коридор 28,5-29 грн/долл.

«На прошлой неделе гривня удивила резким усилением. Еще в понедельник НБУ был вынужден продать более 70 миллионов долларов для сдерживания падения национальной валюты, а по итогам недели оно уже усилилось на 12% - до 28,14 грн/долл. Откуда такой скрытый ресурс в гривне, когда до конца года пророчили только падение? Ответ довольно тривиален - это временная передышка», - говорится в сообщении ICU.

По словам главы Совета НБУ Богдана Данилишина, с точки зрения фундаментальных факторов для девальвации гривни нет оснований.

«По результатам 9 месяцев 2020 года сальдо счета текущих операций Украины является положительным на уровне 4,2 млрд долларов (за 9 месяцев 2019 года - «минус» 5,6 млрд долларов). В то же время, объем международных резервов НБУ, который сейчас превышает 26 млрд долларов, является достаточным для обслуживания плановых выплат по внешним и внутренним заимствованиям в иностранной валюте, а также для нивелирования чрезмерного давления на обменный курс гривни», - отметил Данилишин.

На следующей недели нас ожидает возобновление пленарной работы Верховной Рады. Однако, учитывая, что спикер парламента Дмитрий Разумков и его первый заместитель Руслан Стефанчук находятся на больничном из-за положительного теста на Covid-19, возникает вопрос - кто будет проводить пленарные заседания? Возможно, вице-спикер Рады Елена Кондратюк, которая уже заявила о готовности выручить коллег.

Будет следующая неделя насыщенной и экономическими событиями. Одновременно с ожидаемым похолоданием, Госстат должен обнародовать оперативную оценку ВВП за третий квартал, а также сообщить об объеме производства за десять месяцев 2020 года.

Богдан Слуцкий

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