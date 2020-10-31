Баланс недели: «Нафтогаз» повысил цену газа для населения, Кабмин выделил миллиарды в помощь безработным и шахтерам, а дефицит госбюджета идет в рост

Государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины» повысил на треть цену на газ для населения, Кабмин выделил почти три миллиарда гривен на зарплаты шахтерам и выплаты безработным, а Госказначейство сообщило о четырехкратном росте дефицита бюджета страны - таковы основные экономические новости уходящей недели.

Последняя неделя октября запомнилась одиозным решением Конституционного суда Украины, который отменил статью об уголовной ответственности за недостоверное декларирование чиновниками своего имущества.

Это вызвало бурю недовольства в обществе, экспертной среде и Офисе президента. В пятницу несколько тысяч негодующих людей собрались на митинг протеста под зданием КСУ в Киеве.

Президент Владимир Зеленский в четверг созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны, по итогам которого было решено подготовить законопроект о роспуске состава судей КСУ, а само решение суда предложено назвать «ничтожным» и не несущем правовых последствий.

«Сокрушительные удары, которые наносятся по достижениям страны в сфере борьбы и эффективного противодействия коррупции в Украине, не могут оставаться без внимания. Необходима немедленная и жесткая оценка решениям отдельных субъектов, действия которых становятся все более общественно опасными», – заявил Зеленский.

Очевидно, что Украина рискует подорвать к себе доверие мирового сообщества и заморозить сотрудничество с международными кредиторами, что было бы крайне неуместно в период продолжающегося кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

«Огромная помощь Европейского Союза, в том числе финансовая, непосредственно связана с антикоррупционными органами, которые работают независимо, эффективно и свободны от политического или иного давления», - напомнили в Представительстве ЕС в Украине.

Вероятно, что в начале ноября тема противодействия судебной системы реформам в Украине будет иметь продолжение. И мы увидим бурные обсуждения как в зале Верховной Рады, так и на других площадках.

Подорожание газа

На уходящей неделе государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины» повысил цену на газ для населения в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем на треть – до 6,33 гривни за куб. м.

«Изменения цен на газ в ноябре обусловлены, в первую очередь, сезонным фактором и увеличением оптовой цены на голубое топливо», - объяснили в компании.

Стоит отметить, что «Нафтогаз» предложил своим потребителям в ноябре наименьшую цену на газ.

По данным Ассоциации поставщиков энергоресурсов, самая высокая цена на газ ждет потребителей «Запорожгаз Сбыта» - 8,96 гривни за куб. м. Средняя же стоимость газа в Украине для населения в ноябре по сравнению с октябрем выросла на четверть – с 5,77 гривни до 7,16 гривни за куб. м.

Также в «Нафтогазе» предупредили, что старт отопительного сезона находится под угрозой в 24 населенных пунктах Украины из-за критических долгов предприятий теплокоммунэнерго.

Кроме столицы, должники есть в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Киевской, Луганской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черновицкой областях.

В то же время, многие регионы Украины уже вошли или начинают отопительный сезон. На следующей неделе должны запустить отопление по всей стране.

Правительственные выплаты

Кабинет министров на заседании в среду решил частично поддержать финансово беднеющих в условиях экономического кризиса и пандемии украинцев. Правительство решило выделить дополнительные средства в размере 1,3 млрд гривен из Фонда борьбы с COVID-19 для выплат пособий по безработице и по частичной безработице на период карантина.

По словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, в течение карантина уже было выплачено более 10 млрд гривен пособия по безработице, более 2,5 млрд гривен помощи по частичной безработице и сохранены рабочие места для 370 тысяч человек.

«Дополнительные средства в размере 1,3 млрд гривен позволят и в дальнейшем бесперебойно выплачивать помощь тем, кто сейчас оказался в сложном положении», – подчеркнул Петрашко.

Правительство также перераспределило 1,4 млрд гривен на выплаты заработной платы шахтерам по государственной программе «Реструктуризация угольной отрасли».

Как отметила и.о. главы Министерства энергетики Ольга Буславец, которая на уходящей неделе провела встречу с профсоюзом горняков, правительство хоть и планирует в обозримом будущем закрывать шахты в восточных регионах Украины, но собирается делать это поэтапно, с адаптацией людей к новым условиям.

«У нас нет планов за один-два года все закрыть и распустить людей. Все будет происходить таким образом, чтобы учесть все потребности людей, живущих в угольных регионах. Нужно показать людям перспективы, где именно они смогут зарабатывать деньги и содержать свои семьи», - подчеркнула Буславец.

Еще одним резонансным решением правительства на уходящей неделе стало перераспределение почти 62 миллионов гривен из программы по диагностике онкологии на ремонт автодорог во Львовской области.

Премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, что данное решение не скажется на лечении онкобольных украинцев, поскольку в 2020 году на эти нужды выделили рекордную сумму денег.

К слову, на днях Министерство финансов отчиталось о расходах Фонда борьбы с COVID-19: потрачено более половины средств. В частности, на сферу здравоохранения использовано около трети предусмотренных средств – 5,8 млрд гривен, на доплаты медикам - 2,7 млрд гривен, что чуть меньше половины.

Растущая дыра в бюджете

На уходящей неделе Государственная казначейская служба сообщила, что госбюджет Украины за январь-сентябрь текущего года был выполнен с дефицитом в размере 81,7 млрд гривен, что в четыре раза превышает дефицит за аналогичный период прошлого года.

Сводный бюджет в январе-сентябре выполнен с дефицитом 58,9 млрд гривен против 8,7 млрд гривен профицита за аналогичный период 2019 года.

Несмотря на кризис, приватизация государственной собственности продолжается и позволяет привлекать средства для пополнения казны. На уходящей неделе Фонд государственного имущества продал еще три объекта вчерашнего монополиста спиртовой отрасли - госпредприятия «Укрспирт». Таким образом, приватизация шести спиртзаводов в октябре принесла Украине свыше 300 миллионов гривен.

Между тем, Кабмин, без объяснений причин, отменил решение о передаче на приватизацию таких крупных предприятий, как «Артемсоль», АО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» и ГАК «Хлеб Украины». Возможно, время их продажи еще не пришло, а, может, правительство сочло их достаточно важными для страны, чтобы отдавать в руки частному инвестору.

Из позитивных новостей уходящей недели можно отметить сообщение Госстата о росте заработной платы украинцев за год на более, чем двенадцать процентов. Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в сентябре 2020 года выросла до 11 998 гривен.

В то же время, задолженность предприятий по выплате зарплат на конец сентября выросла на четыре процента по сравнению с предыдущем месяцем и составила более 3,5 млрд гривен.

В течение последней недели октября гривня продолжала ослабевать. На пятницу официальный курс от Нацбанка был на уровне 28,44 грн/долл., то есть гривня ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем. А вот уже на понедельник, 2 ноября, регулятор установил официальный курс на уровне 28,45 грн/долл.

Следующая неделя обещает быть не менее значимой для украинской экономики. Верховная Рада должна собраться для рассмотрения проекта государственного бюджета на 2021 год. Если, конечно, преградой не станут какие-либо новые карантинные ограничения или рост числа заболевших коронавирусом депутатов.

По прогнозам метеорологов, ноябрь начнется с похолодания и дождей. Хочется надеяться, что это не помешает украинским аграриям успешно завершить уборочную кампанию.

Анна Нагорная

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