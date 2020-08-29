Баланс недели: Рада повысила минимальную зарплату, а Кабмин продлил карантин до 31 октября и назначил нового главу «Укрзализныци»

Верховная Рада по инициативе президента повысила минимальную зарплату до 5 тысяч гривен, а Кабинет министров продлил адаптивный карантин до конца октября и назначил нового главу «Укрзализныци» - таковы ключевые экономические события последней недели лета.

Последняя неделя августа ознаменовалась рядом важных экономических событий, хоть и была короткой – в понедельник страна отмечала 29-й День Независимости Украины. Массовые акции прошли мирно и без правонарушений, Минздрав после них не зафиксировал масштабных вспышек коронавируса.

Во вторник Верховная Рада собралась на внеочередное заседание, на котором приняла президентский закон о повышении минимальной заработной платы в стране до 5000 гривен с нынешних 4723 гривни. Изменения вступят в силу с 1 сентября.

«Увеличение минимальной заработной платы позволит привести ее в соответствие с реальным прожиточным минимумом и простимулирует потребительский спрос на украинскую продукцию», - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Украинский бизнес воспринял очередное повышение минимальной зарплаты настороженно, поскольку это предполагает увеличение налогообложения для добросовестных предпринимателей. Европейская Бизнес Ассоциация, в которую входят крупнейшие компании Украины, призвала президента Владимира Зеленского не подписывать закон, инициатором которого он же и является.

Кроме того, Рада одобрила привлечение кредита от Европейского Союза на сумму до 1,2 миллиарда евро для борьбы с последствиями коронакризиса. Украина сможет получить средства на срок до пятнадцати лет по ставке до двух процентов годовых.

Также на уходящей неделе украинский парламент ратифицировал соглашение с Европейским инвестиционным банком о выделении 450 млн евро кредитных средств на проект «Развитие трансевропейской транспортной сети».

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, это позволит капитально отремонтировать 314 км дороги М-05 Киев-Одесса в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях, а также построить 23 км северной объездной дороги Львова.

Продление карантина и новые запреты

На уходящей неделе Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина еще на два месяца – до 31 октября. На такой шаг правительство было вынуждено пойти из-за роста в стране заболеваемости COVID-19. В августе количество новых случаев коронавируса за сутки несколько раз било антирекорды, превышая две тысячи человек в день, а общее число заболевших в Украине уже перевалило за сто тысяч.

Кабмин также запретил работу развлекательных заведений и дискотек даже в относительно безопасных районах, чтобы минимизировать распространение заболевания.

«Ограничительные меры усилят и в тех регионах, в которых «зеленый» уровень эпидемиологической опасности, а именно, запретив проведение дискотек, работу развлекательных заведений и ночных клубов, деятельность учреждений общественного питания с организацией досуга», - заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

В «красную зону» эпидемиологической опасности вошли Черновцы и Ивано-Франковск, а также некоторые районы Ривненской, Тернопольской областей и ряд городов областного значения – Калуш, Коломыя, Измаил. С полуночи понедельника, 31 августа, там будет запрещено движение общественного транспорта и работа заведений общепита.

Одновременно Кабинет министров запретил иностранцам въезжать в Украину до 28 сентября. Ограничение не касается дипломатов и представителей международных миссий или организаций, а также лиц, которые: направляются на территорию Украины транзитом, учатся в Украине или проходят воинскую службу в ВСУ, постоянно проживают на территории страны и имеют вид на жительство.

Исключение также действует для беженцев и лиц, нуждающихся в дополнительной защите, ввиду непрекращающихся протестов против фальсификации президентских выборов в соседней Беларуси.

«Граждане Беларуси, которые испытывают давление или преследование и нуждаются в дополнительной защите, могут всегда получить ее в Украине», - отметил премьер Шмыгаль.

К слову, правительство уже неоднократно продлевало карантин с момента его введения 12 марта. И нет гарантии, что после 1 ноября Кабмин в очередной раз его не продлит, особенно на фоне традиционного всплеска заболеваемости различными ОРВИ в осеннюю пору.

Впрочем, глава правительства заверил, что Кабмин не намерен внедрять жесткие меры в случае второй волны коронавируса и будет полагаться на адаптивный карантин и локализацию всплесков заболевания.

Новый глава «Укрзализныци»

В последнюю неделю августа государственная «Укрзализныця» получила нового руководителя – на должность председателя правления одной из ключевых для развития национальной экономики компаний Кабмин назначил Владимира Жмака. До этого «Укрзализницей» семь месяцев управляли временные руководители.

Жмак не очень публичен, но его хорошо знают в бизнес-среде. С 2005 года он был советником президента «Киевстара». В 2011 году занимал должность исполнительного директора российско-британской компании «ТНК-ВР Коммерс», а через год был назначен ее президентом и главным управляющим директором. После поглощения компании «Роснефтью» Жмак стал президентом «РН-Украина». На момент назначения главой «Укрзализныци» Жмак был старшим руководителем проектов в консалтинговой компании «Европейская консалтинговая группа». С 2019 года он занимал должность председателя наблюдательного совета аэропорта «Борисполь».

Одновременно с первоочередной борьбой с коррупционными схемами новый руководитель «Укрзализныци» должен запустить широкую программу реформ: начать срочный ремонт на объектах предприятия, провести разделение компании на пассажирский, грузовой и инфраструктурный сегменты, найти финансирование для развития пассажирских перевозок.

Вместе с главным транспортным предприятием страны надежду на спасение на уходящей неделе получило еще одно ведомство – Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Кабмин намеревался реорганизовать службу, которая с 2014 года осуществляла контроль производства и экспорта продукции, и создать вместо нее новый орган. Однако после консультаций с бизнесом правительство, как сообщил премьер-министр, отказалось от этой идеи.

Также на уходящей неделе в Украине стало на один банк меньше. Национальный банк признал банк «Аркада» неплатежеспособным и 26 августа началась процедура его вывода с рынка.

На следующей неделе в Украине начнется учебный год, в населенных пунктах с допустимым уровнем эпидемиологической опасности дети смогут встретить 1 сентября в классах. К работе в сессионном режиме приступит Верховная Рада. А аграрии страны продолжат уборочную кампанию и начнут подготовку к посеву озимых культур для урожая следующего года.

Анна Нагорная